O Brasil na imprensa alemã (08/05)

Spiegel Online - Presidente Bolsonaro flexibiliza direito às armas, 08/05/2019

Por decreto, atiradores esportivos, caçadores e colecionadores poderão viajar com suas armas. Além disso, brasileiros com licença para armas [de uso permitido] poderão comprar até 5 mil cartuchos por ano. Até agora, o limite era de 50. Além disso, a importação e a venda de armas e munição deverá ser "desburocratizada".

Zeit Online – Brasil reduz orçamento para proteção climática em 95%, 07/05/2019

O governo do Brasil praticamente eliminou os recursos para a luta contra as mudanças climáticas, segundo relatos de jornais locais, que fazem menção ao orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Ele já previa apenas cerca de 2,7 milhões de euros para medidas contra as mudanças climáticas – e estas foram reduzidas em 95%.

Frankfurter Allgemeine Zeitung – Um ministro do Exterior à procura de pessoas que pensam como ele, 04/05/2019

Heiko Maas vê questões sociais e de direitos humanos como uma prioridade de seu mandato. Ele vê a atual contrapressão populista não apenas como ameaça política, por exemplo por meio das ameaças do presidente americano, Donald Trump, com sanções comerciais, mas também como ameaça social, por exemplo por meio do anúncio imponente do novo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de deixar o Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Em Brasília, o ministro alemão do Exterior vê se esvaírem muitos temores por meio de constantes afirmações de Bolsonaro e seu ministro do Exterior: claro que o país defende o multilateralismo baseado em regras; claro que pretende continuar no Acordo de Paris; claro que defende os direitos das próprias minorias indígenas, diz o colega brasileiro de Maas, Ernesto Araújo.

