O Brasil na imprensa alemã (04/08)

Tagesschau: Tribunal eleitoral investiga Bolsonaro (03/08)

O Tribunal Superior Eleitoral do Brasil abriu um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro critica que o sistema é suscetível a manipulação e, portanto, torna mais elevado o risco de fraude em uma eleição. Ele exige voto impresso. Caso contrário, já anunciou que não reconhecerá os resultados das eleições presidenciais do próximo ano. Bolsonaro vem tentando lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral há anos. Até agora, porém, sem nenhuma evidência.

O tribunal anunciou agora que vai examinar se o presidente abusou de seu poder econômico ou político ou da mídia para espalhar sua oposição ao sistema eleitoral. Recentemente, milhares de apoiadores do presidente foram às ruas para apoiar sua demanda por um sistema eleitoral diferente. O extremista de direita Bolsonaro tem visto sua taxa de aprovação continuamente diminuir.

Spiegel Online: Tribunal eleitoral investiga Bolsonaro (03/08)

Pandemia, investigações de corrupção e em baixa nas pesquisas: Jair Bolsonaro está sob pressão. Agora o tribunal eleitoral também está tomando o presidente brasileiro como alvo. Após repetidos ataques contra o sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral abriu um inquérito contra Bolsonaro, uma de suas medidas mais duras até agora.

O chefe de Estado de extrema direita é suspeito de abusar de seu poder econômico e político para questionar a legitimidade das próximas eleições presidenciais, segundo o TSE.

Protesto no Rio de Janeiro em defesa do voto impresso

Ao criticar o sistema de votação eletrônica, Bolsonaro não está pedindo o retorno ao uso de cédulas impressas. Ele quer que um comprovante seja impresso toda vez que um voto for dado, para que os votos também possam ser contados manualmente. No domingo, milhares de apoiadores do presidente foram às ruas se manifestar a favor dessa demanda.

Segundo analistas, os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral sugerem que ele pode estar se preparando para a derrota nas eleições do próximo ano e que poderia responder a um possível fracasso com acusações de fraude - seguindo o exemplo do ex-presidente americano Donald Trump.

Tagesschau: Onda de frio leva neve ao Brasil (03/08)

Guerras de bolas de neve e selfies em meio a flocos - para os moradores do sul do Brasil, um espetáculo raro. Na região montanhosa do sul brasileiro, caíram pesados flocos de neve na semana passada. Quase todos os canais de notícias mandaram repórteres para lá.

Um enorme massa de ar frio da Antártida se instalou sobre grande parte do país. Mas o frio é relativo. Em São Paulo, as temperaturas caíram para 10 graus – o que já é anormalmente frio para o Brasil predominantemente tropical. A cidade montou abrigos para os sem-teto e distribuiu cobertores e sopa quente.

Para outras pessoas, o frio é uma atração. Campos do Jordão, o mais alto município do país, viu uma onda de turistas. Embora não houvesse neve alguma, a geada deixou os campos e prados brancos. Mas mesmo isso pode ser suficiente para causar sérios danos. Em algumas áreas do estado de Minas Gerais, a geada e o gelo destruíram parcialmente as plantações de café.