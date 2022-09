O último adeus à rainha Elizabeth 2ª

Ícone de uma era, a rainha Elizabeth 2ª recebe seu último adeus nesta segunda-feira (19/09) no que é considerado o "funeral do século", com a presença de líderes de todo o mundo, antes de um enterro privado em Windsor.

Após dez dias de luto nacional, homenagens e rituais, cerca de 2 mil pessoas, incluindo chefes de Estado e de governo, membros de famílias reais e outras personalidades, eram aguardadas para uma cerimônia religiosa na Abadia de Westminster, em Londres, pela manhã. É a maior reunião de líderes internacionais em décadas.

Do presidente americano, Joe Biden, ao brasileiro, Jair Bolsonaro, passando pelos reis Felipe e Letícia, da Espanha, até o imperador Naruhito, do Japão, cerca de 500 líderes e monarcas foram convidados para a cerimônia, que se transformou num grande desafio de segurança para o Reino Unido.

Nos últimos dias, centenas de milhares de pessoas fizeram fila para ver o caixão da monarca mais longeva do Reino Unido no Palácio de Westminster. Alguns esperaram até 24 horas numa fila quilométrica pelo centro de Londres e às margens do rio Tâmisa.

Rei Charles 3° e príncipe William seguiram a pé para cerimônia na Abadia de Westminster Foto: Stephen Lock/i Images/IMAGO

Do Palácio de Westminster, o caixão é levado em procissão até a Abadia de Westminster, sendo seguido a pé pelo rei Charles 3° e outros membros da família real britânica.

"Nos últimos dez dias, minha esposa e eu temos sido profundamente tocados pelas muitas mensagens de condolências e apoio que recebemos de todo o país e de todo o mundo. Enquanto nos preparamos para dizer o nosso último adeus, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer a todos que prestaram tal apoio e conforto à minha família neste tempo de luto", afirmou o novo rei, numa declaração divulgada antes da cerimônia.

Cortejo por Londres

A cerimônia começou por volta das 9h (horário local) com 96 badaladas do sino da Abadia de Westminster, marcando a idade de morte da rainha. No início da manhã, autoridades informaram que todos os pontos com acesso ao público para ver o cortejo fúnebre, que vai passar por algumas ruas de Londres, já estavam lotados.

Mais de 2 mil convidados participam de funeral da rainha Foto: Gareth Cattermole/Getty Images

Ao final da cerimônia religiosa, foram feitos dois minutos de silêncio em todo o país.

Após a cerimônia, teve início um cortejo fúnebre por várias ruas de Londres, com passagem pelo Palácio de Buckingham, antes de o caixão ser levado para Windsor, onde a rainha será sepultada. O enterro será realizado numa cerimônia privada, para o rei e familiares, no jazigo da família real, onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã de Elizabeth 2ª.

Grande operação policial

O funeral de Elizabeth 2ª conta com a maior operação de segurança já realizada em Londres. Este é o primeiro funeral de Estado no Reino Unido desde a morte do ex-primeiro-ministro Winston Churchill, em 1965, e reúne líderes de todo o mundo e multidões ainda maiores do que a dos Jogos Olímpicos de 2012.

Multidão lotou ruas por onde passará cortejo fúnebre em Londres Foto: Richard Heathcote/Getty Images

A polícia de Londres foi reforçada com agentes de todas as 43 forças policiais da Inglaterra e do País de Gales, e foram também mobilizados soldados das Forças Armadas e centenas de trabalhadores para prestar assistência nas ruas. O plano para o funeral real já estava sendo preparado há anos.

Atiradores de elites foram posicionados em posições estratégicas ao longo do trajeto do cortejo. Helicópteros reforçam a segurança e policiais à paisana circulam no meio da multidão.

Reinado de 70 anos

A rainha Elizabeth 2ª morreu aos 96 anos em 8 de setembro no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos no trono, o mais longo reinado da história do Reino Unido. Desde sua morte, o Reino Unido vive um período de luto de 10 dias, com várias cerimônias e homenagens.

Seu filho Charles, de 73 anos, herdeiro do trono desde os três anos de idade, passou a ser chamado de rei Charles 3° e foi oficialmente proclamado como tal no Palácio de St. James, em Londres. Sua cerimônia de coroação deve acontecer nos próximos meses.

O rei Charles 3° será o 40º monarca a receber a coroa na Abadia de Westminster, em uma cerimônia religiosa que é realizada há mais de 900 anos e que passou a seguir os rituais da Igreja Anglicana, após sua criação pelo rei Henrique 8°, em 1534.

