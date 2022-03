Para marcar seus 150 anos, a Galeria de Arte de New South Wales em Sydney será ampliada para Sydney Modern no final de 2022. Com telhados verdes, painéis solares e o reaproveitamento de água da chuva, este deve se tornar um dos prédios mais sustentáveis da Austrália. Ao mesmo tempo, os novos espaços da galeria abrigarão obras dos aborígines e do povo das Ilhas do Estreito de Torres.