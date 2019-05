Novo rei é coroado na Tailândia

O rei Maha Vajiralongkorn da Tailândia foi coroado neste sábado (04/05) numa suntuosa cerimônia que mesclou rituais budistas e bramânicos no Grande Palácio Real, em Bangcoc, no terceiro ano do seu reinado após suceder seu pai, Bhumibol Adulyadej, morto em 2016.

O monarca, de 66 anos, estava acompanhado de sua esposa, a rainha Suthida, uma ex-comissária de bordo com quem se casou de surpresa na última quarta-feira. A televisão transmitiu a cerimônia ao vivo, permitindo à população um olhar raro por trás dos muros do Grande Palácio.

O novo monarca chegou à cerimônia de coroação em Rolls Royce, junto à sua nova esposa de 40 anos. Também estava presente o seu filho mais novo, o príncipe Dipangkorn Rasmijoti. O jovem de 14 anos, que frequenta uma escola na Baviera, é considerado um possível sucessor do trono.

Vajiralongkorn reina com o título de Rama 10°. Ele pertence à dinastia dos Chakri, que está no trono desde 1732. Na coroação, ele foi purificado com águas de diferentes rios de todo o país num ritual de origem hindu, no qual também participaram monges budistas, refletindo o sincretismo religioso na Tailândia.

Inicialmente, Maha Vajiralongkorn trocou seu uniforme militar por um manto branco, conforme prescrito pelo rito secular, monges budistas o borrifaram com água benta e o ungiram. No momento da coroação, mais de 40 mil monges rezavam simultaneamente em todo o país para abençoar o novo monarca.

Tailândia é governada por militares, mas soberano ainda detém papel político

O principal momento foi quando o novo rei recebeu a insígnia real, uma coroa dourada de 66 centímetros de altura, pesando 7,3 quilos e em forma de espiral com um diamante no topo, ao som dos sinos que tocavam em milhares de templos na Tailândia.

Pelo menos 10 mil membros das forças de segurança foram mobilizados em torno do palácio, onde as cerimônias de coroação durarão até a próxima segunda-feira.

A monarquia absoluta foi abolida na Tailândia em 1932. O país tem sido governado por militares desde um golpe de Estado há cinco anos. No entanto, o rei ainda detém um papel altamente político.

Um indulto concedido por decreto real perdoou a pena de mais de 40 mil prisioneiros antes da coroação. Entre eles está, de acordo com a mídia local, também um líder estudantil que violou a estrita lei que protege o rei do crime de lesa-majestade.

Rama 10° chega à coroação em Rolls Royce

Rama 10°, cujo nome completo é Maha Vajiralongkorn Bodin Dradebaya Warangkun ("Rei do Raio, descendente de Divindades Todo-Poderosas"), é menos respeitado pelo povo do que a figura de seu pai. De três casamentos fracassados, ele tem duas filhas e cinco filhos.

O pai do monarca atual era considerado o pai da nação e um guia para a maioria dos tailandeses, que o veneravam com um fervor quase religioso.

O novo rei costuma vir frequentemente à Alemanha, onde possui uma mansão no Lago Starnberg, próximo de Munique. Com uma fortuna estimada em mais de 35 bilhões de euros, a família real da Tailândia é uma das monarquias mais ricas do mundo.

Vajiralongkorn foi proclamado monarca em dezembro de 2016, depois de passar três meses de luto pela morte de seu pai no dia 13 de outubro daquele ano. O antigo soberano passou sete décadas no trono.

CA/efe/afp/dpa

