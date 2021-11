Novo design, bom conteúdo de sempre

Com a reformulação do nosso site e a atualização do app da DW, muda a forma como você chega até os nossos conteúdos. Com base no feedback de nossos usuários, tornamos nossas plataformas digitais ainda mais intuitivas e fáceis de usar.

Após uma fase beta que durou vários meses, desativamos a antiga página da DW Brasil. O novo design e a nova estrutura estão agora completamente habilitados.

O que há de novo?

Como usuário da DW, você está no centro das nossas considerações. Por isso:

o conteúdo em texto, áudio, vídeo ou galeria de fotos aparece lado a lado, por ordem de relevância e não mais separado por formato você pode conhecer melhor os nossos jornalistas ao acessar as páginas com o perfil dos autores de textos, áudios e vídeos

A nossa meta é oferecer de maneira ainda melhor e mais prática conteúdo jornalístico de qualidade – moderno, inovador e voltado para imagens, com foco especial nos temas mais importantes para você e nos tópicos prioritários para a DW.

E nós continuamos em permanente desenvolvimento: novas funções, úteis e interessantes, já estão em produção!

Esperamos que você goste da nossa nova plataforma digital e aguardamos seu feedback.