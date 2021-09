Nova Zelândia tem primeira morte por covid-19 em seis meses

A Nova Zelândia registrou neste sábado (04/09) a primeira morte por covid-19 no país em mais de seis meses. De acordo como Ministério da Saúde neozelandês, trata-se de uma mulher de 90 anos.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, lamentou a morte, a 27ª por coronavírus no país desde o começo da pandemia, e considerou que o óbito, o primeiro desde 16 de fevereiro, é um "lembrete triste" da importância de medidas para conter o coronavírus.

A chegada da variante delta ao país gerou um surto da doença. O governo confinou mais de 5 milhões de pessoas em todo o país em 17 de agosto, após um caso de transmissão comunitária ter sido detectado na cidade de Auckland, a mais populosa do país, com 1,7 milhão de habitantes. Foi o primeiro caso de contágio local desde 28 de fevereiro.

As medidas foram relaxadas após duas semanas, com exceção da cidade de Auckland, que permanece confinada como o epicentro do atual surto. Neste sábado, foram detectados 20 novos casos, um número que confirma a tendência de queda dos últimos dias.

Desde o início da pandemia, o país registrou 3.392 casos de coronavírus e 27 mortes.

Taxa de vacinação baixa

Uma das nações desenvolvidas com a taxa de vacinação contra a covid-19 mais baixa, a Nova Zelândia havia sido reconhecida mundialmente por sua gestão eficaz da pandemia, fechando suas fronteiras e realizando uma contenção precoce e severa.

De acordo com o site Our World in Data, da Universidade de Oxford, apenas 26% da população de cerca de 5 milhões de pessoas da Nova Zelândia está completamente vacinada contra a covid-19, e 49,7% já receberam ao menos uma dose.

Para comparação, a União Europeia já superou a marca de70% das pessoas completamente vacinadas e o Brasil anunciou que 40% dos adultos já estão totalmente imunizados.

