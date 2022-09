Premiê britânica nomeia gabinete diversificado e conservador

Liz Truss promove mulheres e negros aos principais cargos, mas indica cético das mudanças climáticas para cuidar de metas ambientais. Críticos temem retrocesso no plano de reduzir a zero as emissões de carbono até 2050.

A nova primeira-ministra britânica, Liz Truss divulgou nesta terça-feira (06/09) os membros de seu gabinete, com várias mudanças em relação ao governo de seu antecessor, Boris Johnson. Ao menos oito secretários deixaram o governo ou foram substituídos.

Trata-se do primeiro gabinete do governo britânico cujas posições mais importantes serão ocupadas por mulheres e negros.

Pela primeira vez na história, o Reino Unido terá uma vice-primeira-ministra mulher e um chanceler negro.

A vice-primeira-ministra e secretária da Saúde será Therese Coffey, uma fiel aliada de Truss. Os secretários das Relações Exteriores, James Cleverley; das Finanças, Kwasi Kwarteng, e do Interior, Suella Braverman, são filhos de imigrantes.

Braverman será a segunda mulher de origem indiana a comandar o Ministério do Interior, ao suceder Priti Patel, que ocupou o cargo no governo de Johnson.

Meio ambiente nas mãos de cético do clima

A indicação mais controversa foi a do parlamentar conservador Jacob Rees-Mogg, conhecido pelo ceticismo quanto a necessidade de se combater o aquecimento global, para a Secretaria de Negócios, Energia e Estratégia Industrial.

Uma de suas principais atribuições será justamente lidar com a estratégia do governo para o clima, o que gerou temores imediatos quanto a um possível retrocesso na meta britânica de reduzir a zero as emissões de carbono até 2050.

Em diversas ocasiões, Rees-Mogg deu voz ao negacionismo do clima, chegado, inclusive, a desvirtuar fatos científicos. Ele expressou no passado suas preocupações com o que chamou de "alarmismo climático" e disse que a humanidade deveria se adaptar ao invés de tentar mitigar as mudanças climáticas.

Conflito de interesses?

Rees-Mogg investe em petróleo e minas de carvão através de um fundo de investimentos que ele próprio ajudou a fundar, o Somerset Capital Management, do qual ainda se beneficia financeiramente.

O novo secretário afirmou anteriormente que os esforços para reduzir a zero as emissões de carbono seriam responsáveis por aumentos nos preços de energia.

Um de seus grandes desafios será criar políticas ambientais para os setores industrial e de energia, após vários governos conservadores lançarem estratégias que acabaram sendo abandonadas em pouco tempo.

Truss disse apoiar a estratégia de reduzir a zero as emissões, mas defendeu a remoção de algumas barreiras impostas pelo plano.

A primeira-ministra chegou a defender – dentro de determinadas condições – a volta do chamado fracking, a controversa técnica de fraturamento hidráulico utilizada nas perfurações de poços de petróleo e gás, condenada por ambientalistas.

rc (Reuters, ots)