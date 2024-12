Política Geórgia

Noite de protestos na Geórgia termina com dezenas de feridos

01/12/2024 1 de dezembro de 2024

Mais de 40 pessoas ficam feridas em terceira noite consecutiva de protestos na capital do país do Cáucaso. Crise se agravou após decisão do governo pró-russo de suspender processo de adesão à UE.