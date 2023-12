Nova leva de brasileiros repatriados de Gaza chega ao Brasil

Um novo grupo de brasileiros vindos da Faixa de Gaza chegou ao Brasil na madrugada desta segunda-feira (11/12), em mais um voo da operação do governo federal para repatriar cidadãos do Brasil e seus familiares que estão na zona de conflito no Oriente Médio.

O avião KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), decolou do Cairo, no Egito, na noite domingo e pousou na Base Aérea de Brasília às 03h47, horário local, após um voo de 15 horas de duração. Os repatriados foram recebidos por autoridades brasileiras.

O grupo é composto por 48 pessoas, das quais 11 possuem cidadania brasileira, além de 37 palestinos que são membros das de suas famílias. No total, são 27 crianças e adolescentes, 17 mulheres, sendo duas idosas, e quatro homens adultos.

A filha de uma das integrantes do grupo de repatriados, uma jovem de 22 anos que já estava no Egito, se juntou ao grupo no Cairo.

Após uma longa espera, os brasileiros receberam no sábado a autorização para cruzar a fronteira de Rafah, no sul de Gaza, em direção ao Egito, no último sábado. De lá, eles seguiram de ônibus até a capital egípcia, onde foram recebidos por diplomatas brasileiros e embarcaram para o Brasil.

O secretário nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), André Quintão, disse que o grupo deve permanecer em Brasília por um período de dois a três dias.

"Situação é terrível, você dorme sem saber se vai acordar"

"A primeira etapa é do apoio psicológico, de imunização, de estabelecer contato com familiares e parentes e a questão da documentação. Alguns vão para as casas de familiares e amigos. Os que estiverem sem referência serão abrigados no Sistema de Assistência Social em instituições em que tenham todo o apoio de acolhimento e alimentação. Um suporte para reconstituírem a trajetória, já que vêm de uma situação bastante complexa", explicou Quintão.

Entre os repatriados que chegaram à Brasília nesta segunda-feira está Yasmeen Rabee, irmã de Hasan Rabee, que estave no primeiro voo de repatriados de Gaza com sua esposa e filhos. Ela viajou acompanhada de sua mãe.

"A situação é terrível, você dorme sem saber se vai acordar. Perdi muitos amigos, minha tia e os filhos dela", disse Yasmeen, citada pela Agência Brasil. "Bombardearam nossa casa, ficamos sem comida e sem um lugar fixo para morar."

Mais de 1,5 mil repatriados

Os primeiros 32 brasileiros resgatados de Gaza desembarcaram no país em 13 de novembro, após aguardarem durante vários dias enquanto o Itamaraty negociava junto ao governo israelense. O grupo foi recebido em Brasília pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O Itamaraty informou que da última lista de 102 pessoas enviada pelo Brasil às autoridades israelenses, 24 não tiveram autorização para cruzar a fronteira, incluindo sete palestino-brasileiros, a maioria dos quais são homens. O governo brasileiro não soube informar o motivo da proibição. Segundo o Palácio do Planalto, não há até o momento previsão para um novo voo de repatriação.

Desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, no dia 7 de outubro, o governo brasileiro já repatriou 1.524 brasileiros e familiares da Faixa de Gaza e de Israel, incluindo 53 animais domésticos. A operação Voltando em Paz da FAB já realizou 11 voos de repatriação.

