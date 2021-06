Boletim de Notícias (30/06/21) - Segunda edição

CPI da Pandemia convoca líder do governo na Câmara dos Deputados e recém-exonerado diretor do Ministério da Saúde. Ambos tiveram seus nomes envolvidos em escândalos de corrupção na compra de vacinas contra covid-19. Ouça este e outros destaques desta quarta-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.