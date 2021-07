Boletim de Notícias (06/07/21) - Segunda edição

Bolsonaro deve indicar André Mendonça para vaga no Supremo. CPI investiga falta de fiscalização na compra da Covaxin. Alemanha poderá remover todas as restrições contra covid-19 até agosto. Ouça os destaques desta terça-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.