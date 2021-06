[Notícias em áudio] Anvisa recebe pedido de uso emergencial da Covaxin

Boletim de Notícias (29/06/21) - Segunda edição

Anivsa recebe pedido de uso emergencial da Covaxin. Solicitação foi feita pela Precisa Medicamentos, empresa no centro de um escândalo sobre irregularidades na compra do imunizante indiano. Ouça este e outros destaques desta terça-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.