Nobel destaca interação entre economia e mudanças climáticas

Os americanos William Nordhaus e Paul Romer venceram o Prêmio Nobel de Economia de 2018 por seu trabalho de integração das mudanças climáticas e das inovações tecnológicas a análises macroeconômicas de longo prazo, anunciou a Academia Real das Ciências da Suécia nesta segunda-feira (08/10).

"As descobertas [dos pesquisadores] ampliaram significativamente o escopo da análise econômica através da construção de modelos que explicam como a economia de mercado interage com a natureza e com o conhecimento", disse a academia em comunicado.

Nordhaus é professor da Universidade de Yale, enquanto Romer, ex-economista-chefe do Banco Mundial, é ligado atualmente à Stern School of Business da Universidade de Nova York.

No valor de 9 milhões de coroas suecas, ou 1 milhão de dólares, o prêmio Nobel de Economia foi estabelecido em 1968.

