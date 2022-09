Nirvana ganha ação movida por bebê que aparece nu em capa

Um juiz federal dos Estados Unidos arquivou um processo movido contra a banda Nirvana pelo americano Spencer Elden, o bebê que aparece nu na capa do álbum Nevermind (1991), uma das mais icônicas de todos os tempos. A ação acusava o grupo de pornografia infantil e exploração sexual.

No processo movido no ano passado, Elden pedia 150 mil dólares em danos aos réus, que incluíam os ex-membros ainda vivos do Nirvana, Dave Grohl e Krist Novoselic, a herdeira do patrimônio do vocalista Kurt Cobain, morto em 1994, Courtney Love, bem como o fotógrafo Kirk Weddle, autor da foto da capa.

Ao arquivar a ação, o juiz Fernando Olguin argumentou que Elden demorou tempo demais para alegar que foi explorado sexualmente quando era menor de idade. O processo só foi movido mais de dez anos depois de ele ter conhecimento sobre a existência da capa.

"Como o autor [da ação] teve a oportunidade de resolver as deficiências em sua queixa em relação à prescrição, o tribunal está convencido de que seria inútil conceder ao autor uma quarta oportunidade de apresentar uma queixa alterada", escreveu o juiz.

Olguin já havia rejeitado o caso em janeiro de 2022, depois que os advogados de Elden haviam perdido um prazo, mas estes acabaram recorrendo mais tarde no mesmo mês.

A capa

Spencer Elden foi fotografado em 1991, quando tinha apenas quatro meses de idade. Na imagem, ele aparece nu numa piscina tentando pegar uma nota de um dólar presa num anzol. Com canções clássicas do grunge como Smells like teen spirit e Come as you are, o álbum Nevermind vendeu 30 milhões de cópias e se tornou um marco na cultura pop americana.

Segundo o processo, nem Elden nem seus tutores legais "jamais assinaram um documento autorizando o uso de quaisquer imagens de Spencer (...) e certamente não de pornografia infantil comercial retratando-o".

A ação alegava que Elden sofre com "problemas emocionais extremos e permanentes", bem como com a "perda vitalícia da capacidade de ganho de renda", entre outras consequências.

O fotógrafo Weddle era amigo do pai de Elden, segundo relatou a própria família do jovem ao grupo midiático americano NPR em 2008.

Na ocasião da emblemática foto, a família realizava uma festa durante a qual Elden posou para a ainda desconhecida banda. Os pais de Elden receberam 200 dólares pela fotografia.

O próprio Elden recriou a cena icônica por diversas vezes, incluindo em 2016, quando o álbum Nevermind completou 25 anos de existência. Ele tem inclusive uma tatuagem no tórax com a inscrição "Nevermind".

Já em outras ocasiões, ele demonstrou à imprensa americana sentir desgosto por estar vinculado àquela imagem da capa do álbum.

