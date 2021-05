Nike diz que rompeu contrato com Neymar após denúncia de abuso sexual

A Nike confirmou nesta quinta-feira (28/05) que o rompimento de um contrato milionário com Neymar, em agosto do ano passado, foi causado pela recusa do jogador do Paris Saint-Germain em cooperar numa investigação que envolve uma acusação de abuso sexual contra o brasileiro.

A informação foi revelada inicialmente numa reportagem do jornal americano The Wall Street Journal.

Uma funcionária da Nike acusou Neymar de tentar forçá-la a fazer sexo oral. O caso teria ocorrido em 2016 em Nova York. Ela apresentou uma reclamação formal contra o jogador em 2018, num momento em que diversas funcionárias da empresa de calçados e roupas esportivas denunciaram outros casos de abuso e discriminação. A investigação foi aberta em 2019.

Em comunicado, a maior fabricante de roupas esportivas do mundo afirmou que a denúncia é verossímil e disse que manteve o silêncio sobre o caso porque a investigação independente foi inconclusiva. "Seria inapropriado para a Nike fazer uma declaração acusatória sem ser capaz de apresentar fatos que a suportem", acrescentou.

A empresa destacou ainda que rescindiu o contrato com Neymar oito anos antes do previsto devido à recusa do jogador em colaborar com a investigação. "A Nike encerrou sua relação com o atleta porque ele se recusou a cooperar em uma investigação de boa-fé de alegações críveis de uma funcionária. Continuamos respeitando a confidencialidade da funcionária e reconhecemos que essa tem sido uma longa e difícil experiência para ela", afirma o comunicado.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, Neymar teria sido aconselhado por advogados a não colaborar com as investigações.

Neymar nega as acusações

Em nota, o jogador negou as acusações e alegou que o contrato foi encerrado devido a questões comerciais. Uma porta-voz de Neymar classificou ainda a denúncia como infundada. "É muito estranho que um caso que supostamente acontece em 2016 tenha vindo à tona somente neste momento", acrescentou.

Em entrevista à GloboNews, o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, disse desconhecer a investigação e a suposta denúncia. "O contrato da Nike foi rompido unilateralmente por falta de pagamento. Não tem nada a ver com isso", alegou.

Segundo a Folha, a divulgação dos motivos do rompimento do contrato teria pegado o jogador de surpresa, que esperava que com o fim do patrocínio da Nike, a denúncia seria mantida em sigilo.

Desde os 13 anos, Neymar, 29 anos, foi ligado à Nike. Quando contrato foi encerrado previamente no ano passado, a empresa americana não revelou detalhes sobre a decisão. Após o rompimento, Neymar assinou um contrato de patrocínio com a alemã Puma, que não se manifestou sobre a denúncia contra o jogador.

Essa é segunda que Neymar é acusado por uma mulher. Em 2019, uma brasileira alegou ter sido estuprada pelo jogador em Paris. Ele negou as acusações e o inquérito acabou sendo arquivado pela Justiça.

cn (Reuters, AFP, ots)