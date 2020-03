Navio de cruzeiro nos EUA tem 21 infectados por coronavírus

Empresas que lucram com o coronavírus

Quarentena diante da TV

Quando as ações caíram em todo o mundo na última semana de fevereiro, os títulos do serviço de streaming de vídeos resistiram com sucesso à queda. O cálculo dos corretores é simples: quanto mais os cidadãos precisarem ficar em casa devido ao vírus, mais assistem a séries e filmes na Netflix e outras plataformas.