Navalny deixa hospital em Berlim

O oposicionista russo Alexei Navalny recebeu alta, comunicou nesta quarta-feira (23/09) o hospital Charité, de Berlim, onde ele estava recebendo tratamento havia um mês.

Navalny, de 44 anos, deixou o hospital nesta terça-feira, acrescentou o Charité.

O hospital comunicou que, com base no atual estado de Navalny e na evolução do tratamento, os médicos acreditam que ele pode se recuperar totalmente do envenenamento de que foi vítima. Porém, ainda é muito cedo para avaliar os efeitos potenciais de longo prazo do envenenamento, que o hospital chamou de grave.

Navalny foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novitchok, da era soviética, afirmou o governo da Alemanha, com base em testes de laboratório. O governo alemão exigiu explicações do Kremlin, que nega qualquer envolvimento no caso.

O oposicionista se sentiu mal durante um voo doméstico, na Rússia, em 20 de agosto, e foi mais tarde enviado para receber tratamento em Berlim. Ele chegou a passar 24 dias em coma induzido.

Navalny é um dos mais ferrenhos críticos do presidente Vladimir Putin.

AS/ap/rtr