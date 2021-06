Número global de refugiados atinge recorde mundial

O número de pessoas forçadas a deixarem as regiões onde vivem devido a perseguições, conflitos, violência e violações dos direitos humanos aumentou para 82,4 milhões no ano passado, segundo o último relatório Global Trends, do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur).

O documento, divulgado nesta sexta-feira (18/06), pede uma reversão da tendência global de aumento dos deslocamentos e fugas, que já dura quase uma década. Os números cresceram 4% em relação ao total registrado no final de 2019 (79,5 milhões de pessoas).

A ampla maioria dos refugiados em todo o mundo está abrigada em países de renda média ou baixa que fazem fronteira com as regiões em crise. Os países menos desenvolvidos acolhem 27% de todos os refugiados.

No final de 2019, havia 20,7 milhões de refugiados sob a tutela do Acnur, além de 5,7 milhões de palestinos e 3,9 milhões de venezuelanos. Essas dados tiveram um leve aumento em relação ao ano anterior.

Outros 48 milhões de pessoas foram forçadas a se deslocar dentro de seus próprios países, enquanto 4,1 milhões estão na condição de requerentes de asilo.

Os dados revelam que, apesar da pandemia e de pedidos globais de cessar-fogo para que os governo possam cuidados dos doentes e feridos, os conflitos permanecem sendo a maior causa dos deslocamentos.

Pos trás de cada número, um ser humano

O Alto Comissário da ONU, Filippo Grandi, disse que por trás de cada um desses números está "uma pessoa deslocada de sua casa e uma história de fuga, desenraizamento e sofrimento”. "Cada indivíduo merece nossa atenção e apoio, não apenas através de ajuda humanitária, mas na busca de soluções para pôr fim aos sets tormentos.”

Grandi afirma que, mesmo com a Convenção de Genebra para os Refugiados de 1951 e o Pacto Global pela Migração sendo os quadros legais e as ferramentas para lidar com o problema, "precisamos de vontade política mais forte para lidar com os conflitos e perseguições que forças as pessoas a fugir, em primeiro lugar.”

Segundo o relatório, mais de 160 países fecharam suas fronteiras durante o auge da pandemia de covid-19 em 2020, sendo 99 nações não fizeram exceções para as pessoas que buscam proteção internacional.

Contudo, cada vez mais os países encontram meios de processar os pedidos de asilo, ao mesmo tempo em que conseguem conter o avanço da doença. Isso vem sendo possível com medidas como exames médicos nas fronteiras, certificado de saúde, imposição de quarentenas temporárias aos recém-chegados, procedimentos simplificados de registro e audiências por vídeo para os requerentes de asilo.

Durante o ano passado, 33,8 mil refugiados receberam suas cidadanias nos países que os acolheram. Entretanto, dados referentes ao reassentamento dos migrantes de um país não seguro para uma terceira nação, registraram queda acentuada.

Apenas 34,4 mil pedidos para realocação foram aceitos – o número mais baixo dos últimos 20 anos. Isso se deve a uma significativa diminuição dos países abertos a receber os refugiados, assim como à pandemia.

Grandi sublinhou que os governantes e os que possuem influência sobre as tomas de decisões devem "deixar de lado suas diferenças, abandonar abordagens egoístas em suas políticas e se concentrarem em evitar e resolver conflitos, além de garantir os direitos humanos”.

Cada vez mais crianças já nascem refugiadas

Segundo o relatório, as crianças são, particularmente, as mais afetadas pelas crises de deslocamento, especialmente se essa situação se arrastar durante muitos anos. A ONU calcula que quase 1 milhão de crianças já nasceram como refugiados entre 2018 e 2020.

No total, 42% das pessoas forçadas a se deslocarem são meninas e meninos com idades inferiores a 18 anos. Muitos deles estão sob risco de permanecerem no exílio durante os próximos anos. Alguns, potencialmente, pelo resto de suas vidas.

"A tragédia de tantas crianças nascidas no exílio forçado deveria ser motivo suficiente para um aumento significativo dos esforços para pôr fim aos conflitos e à violência”, observou Grandi.

O relatório conclui que um dos grandes desafios é assegurar as melhores condições para as crianças em risco, além daquelas que estão desacompanhadas ou separadas de suas famílias.

Em torno de 21 mil menores desacompanhados ou separados entraram com pedidos de asilo em 2020, em comparação com os 25 mil do ano anterior.

Levando-se em conta que o número total de novos pedidos de acolhimento caíram em 2020 em um milhão, devido à pandemia, os dados referentes às crianças ainda são excepcionalmente altos.