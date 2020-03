Mundo tem mais de 542 mil casos confirmados, mais de 24 mil mortes e 124 mil pacientes recuperados

Brasil tem 2.915 casos e 77 mortes, segundo Ministério da Saúde

Boris Johnson é diagnosticado com coronavírus

Estados Unidos são o país com maior número de infecções por coronavírus no mundo

Merkel diz que não vai afrouxar medidas restritivas contra avanço do vírus

Alemanha tem aumento de quase 6 mil casos num único dia

China continental registra primeira transmissão local em três dias

Internações por problemas respiratórios graves têm explosão no Brasil, diz Fiocruz

Pressione Ctrl + F5 para ver as últimas atualizações desta sexta-feira (27/03) – horário de Brasília:

14:40 – Após premiê, ministro da Saúde britânico também anuncia estar com coronavírus

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, anunciou nesta sexta-feira, que está com o novo coronavírus, assim como o primeiro-ministro do país, Boris Johnson. O integrante do governo divulgou a informação cerca de uma hora depois que o premiê revelou que havia sido submetido a teste, que confirmou a infecção nele.

Hancock garantiu que está seguindo todas as orientações médicas e está em estado de isolamento para impedir que outras pessoas também sejam contaminadas pelo novo coronavírus. O ministro revelou que apresenta sintomas "muito leves" e que, enquanto estiver em quarentena, pretende seguir trabalhando para "ajudar o Reino Unido a responder à pandemia".

14:00 – Número diário de mortes bate novo recorde na Itália

Depois de alguns dias de redução, o número de mortos em 24 horas na Itália em decorrência do coronavírus chegou a 969, o pior registro diário no país e no mundo desde o início da pandemia.

A taxa de infecções, no entanto, continuou em queda. De acordo com a Agência de Proteção Civil italiana, 4.401 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas no país, um aumento de 6,6% em relação ao dia anterior. Ontem o acréscimo foi de cerca de 8%.

Com os novos dados, os casos da covid-19 no país europeu chegaram a 86.498, passando o registrado na China, e o de mortes a 9.134.

13:40 – Espanha proibirá demissão de trabalhadores durante crise

O governo da Espanha proibirá as demissões de trabalhadores durante a crise provocada pela propagação do novo coronavírus, numa tentativa de conter as consequências sociais da pandemia no país.

"Não se pode aproveitar a Covid-19 para demitir", disse, em entrevista coletiva, a titular da pasta do Trabalho, Yolanda Díaz, logo após a conclusão de reunião do Conselho de Ministros.

Segundo a integrante do governo, a proibição estabelece a impossibilidade de realizar demissões por "força maior", lembrando que já foi aprovado um mecanismo especial para facilitar as suspensões temporárias de emprego. "Não é necessário demitir ninguém no nosso país. Não iremos deixar ninguém para trás", garantiu Díaz.

Até o momento, a Espanha registrou pedidos de regulação temporária de emprego em mais de 210 mil empresas, o que afetou cerca de 1 milhão de trabalhadores. A ministra garantiu que todas as solicitações apresentadas até o momento serão revisadas e que, caso seja encontrada alguma irregularidade, a aceitação pode ser revogada.

13:15 – França prolonga quarentena por mais 15 dias

O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou a prorrogação da quarentena no país por mais duas semanas a partir da próxima terça-feira. Dessa maneira, a medida fica em vigor até, ao menos, 15 de abril. O confinamento da população começou no dia 17 de março e deveria terminar na próxima terça-feira.

Em breve pronunciamento, Philippe disse que a França ainda não chegou ao ápice do número de contágios. O país contabiliza 1.696 mortes devido à Covid-19 em hospitais e clínicas.

Durante esse período, as regras serão as mesmas que as atuais e os franceses só poderão sair de casa para trabalhar, ir ao mercado, farmácia e médico, para ajudar parentes e fazer exercícios físicos ao ar livre.

Para circularem na via pública, os franceses precisam de uma declaração, disponível no site do Ministério do Interior, que eles próprios preenchem e onde justificam a saída.

13:00 – Governo anuncia R$40 bi em crédito para empresas pagarem salários

O governo federal vai oferecer 40 bilhões de reais em crédito para que pequenas e médias empresas possam financiar dois meses de salários (20 bilhões por mês). A medida, anunciada em coletiva de imprensa no início da tarde desta sexta-feira, atende empresas que têm faturamento anual entre 360 mil e 10 milhões de reais.

A verba deverá financiar até dois salários mínimos por trabalhador. Ficará a critério da empresa complementar o valor para funcionários que ganhem mais. Essas empresas precisarão se comprometer a não demitir os trabalhadores por dois meses e os valores emprestados serão depositados diretamente na conta dos funcionários.

Segundo o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a taxa de juros será de 3,75% ao ano, em linha com a Selic. Normalmente, a taxa neste caso é de 20%. A expectativa é que a medida beneficie 1,4 milhão de empresas e 12,8 milhões de pessoas.

De acordo com o presidente do BNDES, Gustavo Montezano, 75% dos 40 bilhões de reais virão do Tesouro Nacional, e o restante, de bancos privados. O programa foi desenhado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES.

Na mesma coletiva, a Caixa anunciou a redução de juros em todas as suas linhas de crédito, sem exceção.

Essas medidas vêm após a dificuldade de obtenção de crédito e renegociação de dívidas que empresas têm enfrentado junto a bancos privados, que temem calote.

12:30 – Presidente e ministros do Uruguai reduzem seus salários

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, anunciou que ele, os ministros do governo e os parlamentares do país deverão ter seus salários reduzidos em 20% como uma das medidas para ajudar a combater a pandemia do novo coronavírus.

O dinheiro deverá ser destinado a um chamado Fundo Coronavírus. Segundo Lacalle Pou, além do corte salarial de integrantes do governo e parlamentares, haverá a retenção de 20% do salário de diretores de organizações autônomas e dos serviços descentralizados do país.

O fundo ainda será abastecido com dinheiro dos salários e dos fundos de pensão de funcionários públicos – inclusive de ex-presidentes da República – que recebem mais de 80.000 pesos mensais (o equivalente a cerca de 9.400 reais). A parcela do desconto ainda não foi definida, mas deverá ficar entre 5% e 20% da remuneração mensal desse grupo.

Leia a notícia completa

11:13 – Vocalista do Rammstein está na UTI por causa do coronavírus

O vocalista da banda Rammstein, Till Lindemann, está na UTI de um hospital de Berlim, informou nesta sexta-feira o jornal alemão Bild. Ele foi infectado pelo novo coronavírus.

Lindemann, de 57 anos, regressou no dia 15 de março para a Alemanha, depois de uma apresentação solo na Rússia, e logo em seguida teve febre alta e necessitou de atendimento médico.

Ele foi diagnosticado com pneumonia e levado à UTI de um hospital berlinense, onde está de quarentena. Lindemann testou positivo para o novo coronavírus. O estado de saúde dele melhorou nos últimos dias, informou o Bild.

Lindemann voltou doente da Rússia

10:50 – Vitamina D pode ajudar a reduzir risco de contágio por coronavírus, diz estudo

A vitamina D pode ter um papel importante no tratamento e prevenção da covid-19, sugere um estudo da Universidade de Turim, que analisou a relação entre a deficiência deste nutriente no corpo e o novo coronavírus.

Coordenado pelo professor Giancarlo Isaia, docente em geriatria e presidente da Academia de Medicina da cidade italiana, e por Enzo Medico, professor de histologia (estudo de tecidos), a pesquisa mostrou que "dados preliminares coletados nos últimos dias em Turim indicam que os pacientes com a covid-19 apresentam uma prevalência muita alta de deficiência de vitamina D".

Os dados apurados na pesquisa, segundo os dois especialistas, mostraram que a vitamina D tem papel ativo na regulação do sistema imunológico. Outras evidências indicam que o composto tem um efeito "na redução do risco de infecções respiratórias de origem viral, inclusive na do coronavírus". O elemento também teria capacidade de combater danos pulmonares causados por inflamações.

Ter vitamina D suficiente no organismo também "pode ser necessário para determinar uma maior resistência às infecções de covid-19, (possibilidade) que, apesar de haver menos evidências científicas, pode ser considerada verossímil", escrevem os pesquisadores.

A falta da molécula no organismo é ainda frequentemente associada a diversas doenças crônicas que podem reduzir a expectativa de vida em idosos, "tanto mais no caso de infecções da covid-19".

10:45 – Adidas não vai mais pagar aluguel de lojas fechadas

A Adidas confirmou nesta sexta-feira relatos na imprensa alemã de que vai suspender o pagamento do aluguel de suas lojas que estiverem fechadas na Alemanha. Também a rede H&M anunciou que não pagará mais o aluguel das 460 lojas que têm na Alemanha e que estão fechadas.

Várias outras empresas deverão seguir o exemplo. O pacote anticoronavírus do governo alemão, aprovado nesta sexta-feira, prevê que locatários poderão ficar os próximos três meses sem pagar aluguel e não poderão ser expulsos por inadimplência. O valor deverá ser pago depois, em até dois anos. A regra vale apenas se o locatário enfrentar problemas para pagar por causa da crise econômica causada pelo coronavírus.

10:00 – Itália ainda não atingiu pico de infecções, diz chefe da Saúde do país

As infecções pelo novo coronavírus na Itália não atingiram seu pico, segundo informou o chefe do Instituto Superior de Saúde do país, Silvio Brusaferro, nesta sexta-feira, após mais de 6.150 novos infectados e 712 óbitos serem registrados em 24 horas.

"Não atingimos o pico e não passamos por ele", afirmou Brusaferro em coletiva de imprensa. No entanto, Brusaferro disse haver "sinais de desaceleração" no número de pessoas infectadas, sugerindo que o pico pode não estar longe, depois dos novos casos mostrando uma visível tendência descendente.

"Quando uma desaceleração começa, sua intensidade depende do nossa comportamento", disse, referindo-se a quanto os italianos continuarão respeitando as restrições impostas pelo governo.

Itália já registrou mais de 80 mil infecções e 8,2 mil mortes pelo coronavírus

9:50 – Pacote de 750 bilhões de euros é aprovado na Alemanha

O Bundesrat (conselho que reúne os estados alemães) aprovou nesta sexta-feira o pacote de 750 bilhões de euros elaborado pelo governo alemão para combater a crise do novo coronavírus e já aprovado na quarta-feira pelo Bundestag (Parlamento).

O pacote inclui um fundo de resgate de 600 bilhões de euros para grandes empresas e um orçamento suplementar emergencial de 156 bilhões de euros em novas dívidas e é o maior do período pós-Guerra.

Com a aprovação, a Alemanha deixa de lado a regra seguida desde 2014, ainda no governo anterior da chanceler federal Angela Merkel, de não contrair novas dívidas. Além disso, os deputados suspenderam um artigo constitucional que limita as novas dívidas do governo federal em 0,35% do PIB.

O valor do orçamento emergencial inclui 122,8 bilhões de euros de ajuda para empresas e serviços de saúde e leva em conta uma queda estimada de 33,5 bilhões de euros em impostos. Tudo isso será financiado com emissões de títulos da dívida pública.

O governo quer repassar 3 bilhões de euros para os hospitais e dobrar o número de leitos nas UTIs, hoje em 28 mil em todo o país. Também estão previstas uma série de medidas para aliviar os custos das empresas, de pequenas a grandes.

09:00 – Bolsonaro posta vídeo de carreata contra confinamento

O presidente Jair Bolsonaro postou em sua conta no Facebook um vídeo que mostra um carreata realizada em Balneário Camboriú, Santa Catarina, contra medidas de isolamento social para conter a propagação do coronavírus. "O povo quer trabalhar", escreveu o presidente na postagem.

No vídeo, a pessoa que filma uma avenida repleta de carros buzinando afirma: "Acabou a palhaçada aqui em Balneário Camboriú [...] Bolsonaro na cabeça [...] Acatando agora a reivindicação do presidente Bolsonaro, volta a trabalhar normalmente, e as aulas também em Balneário Camboriú, show de bola."

O presidente vem defendendo o o isolamento parcial de pessoas em meio à pandemia do coronavírus. Em entrevista diante do Palácio da Alvorada nesta quarta, o presidente disse que apenas pacientes que fazem parte de grupos de risco, como idosos, devem ficar em isolamento domiciliar. Ele criticou medidas restritivas adotadas por governadores.

Médicos contestam as declarações dadas por Bolsonaro, afirmando que idosos não são os únicos que correm riscos com o novo coronavírus, e que o isolamento social é medida eficaz para conter avanço da epidemia.

08:30 – Boris Johnson é diagnosticado com coronavírus

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, testou positivo para o novo coronavírus. Ele está em isolamento, mas disse que seguirá coordenando as respostas do governo à pandemia de covid-19 a partir de sua casa.

"Nas últimas 24 horas, desenvolvi sintomas leves e testei positivo para o coronavírus", anunciou o premiê, de 55 anos, via Twitter. Segundo Johnson, ele apresentou temperatura elevada e tosse persistente.

"Posso continuar, graças à magia da tecnologia, me comunicando com minha equipe e coordenando a luta nacional contra o vírus", disse. "Juntos vamos derrotar isso", escreveu o premiê, usando a hashtag #StayHomeSaveLives (#FiqueEmCasaSalveVidas).

Segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins, o Reino Unido tem mias 11,8 mil infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 confirmadas, e 580 mortes.

Nesta segunda-feira, Johnson ampliou as medidas de restrição de movimento no Reino Unido para tentar conter o avanço do coronavírus. Por três semanas, os cidadãos poderão sair apenas para trabalhar, ir ao mercado ou ao médico e fazer exercícios em espaços públicos.

08:15 – Internações por problemas respiratórios graves têm explosão no Brasil, diz Fiocruz

Dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) mostram que o Brasil teve uma explosão de internações de pessoas com insuficiência respiratória grave depois que o primeiro paciente com coronavírus foi detectado no país, no dia 25 de fevereiro. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de S. Paulo nesta quinta-feira.

Na última semana de fevereiro, 662 pessoas foram internadas com doença respiratória aguda e apresentaram sintomas como febre, tosse, dor de garganta e dificuldade para respirar.

No período entre 15 e 21 de março, as novas internações subiram para 2.250 pacientes em todo o país. Segundo a Folha, o número foi calculado com base em notificações oficiais enviadas por unidades de saúde, hospitais públicos e privados ao Ministério da Saúde.

Segundo o pesquisador da Fiocruz Marcelo Ferreira da Costa Gomes, ouvido pelo jornal, o "grande aumento" nas internações pode ter sido ocasionado "em decorrência da covid-19".

07:50 – Alemanha tem aumento de quase 6 mil casos num único dia

O número de infecções pelo coronavírus Sars-Cov-2 aumentou em quase 6 mil em 24 horas em toda a Alemanha, segundo informações do Instituto Robert Koch (RKI), que previne e controla doenças no país. De acordo com o instituto, houve 5.780 novos casos entre quinta e sexta-feira. O número total de casos subiu, assim, para 42.288. O RKI contabiliza 253 mortes.

Apesar do aumento expressivo no número de casos, o presidente da Sociedade Alemã de Hospitais, Gerald Gass, afirmou que acredita ser possível a Alemanha conseguir evitar cenário similar ao da Itália, onde mais de 80 mil pessoas contraíram o vírus e mais de 8 mil morreram.

"Estou seguro de que, pelo menos durante as duas próximas semanas, conseguiremos evitar condições como na Itália", disse em entrevista à TV alemã. Para isso, porém, é preciso respeitar as regras de isolamento e medidas restritivas adotadas no país, lembrou Gass.

Segundo contagem da universidade americana Johns Hopkins, que atualiza os números de hora em hora, o total de pessoas infectadas na Alemanha é de 47.278, houve 281 mortes em decorrência de infecção pelo vírus, e 5.673 pacientes se recuperaram da doença no país.

07:30 – Torre Eiffel agradece a quem combate coronavírus com "Merci" iluminado

Para demonstrar solidariedade com os trabalhadores que estão lutando para conter a disseminação do coronavírus, a Torre Eiffel deverá ter iluminação especial todas as noites. Às 20h (horário local), a palavra "Merci" deverá ser projetada no monumento, disse comunicado da prefeitura.

Entre 20:30 e 23:00, os dizeres "Restez chez vous", em francês, e "Stay at home", em inglês, serão projetadas com luz alternadamente para lembrar a população a se isolar. A Torre Eiffel já chegou a ser iluminada por mais tempo para agradecer a agentes de saúde pela atuação em meio à pandemia.

07:15 – Especialistas recomendam testes em massa na Alemanha

Num documento estratégico confidencial do Ministério do Interior da Alemanha, especialistas recomendam que o governo adote um procedimento "eficiente de testes e isolamento" no âmbito da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2.

O documento, intitulado "Como conseguiremos controlar a covid-19", foi encomendado pelo chefe da pasta, Horst Seehofer, no dia 18/03, e encaminhado à chanceler federal alemã, Angela Merkel, e aos ministérios da Defesa e da Saúde. O jornal Süddeutsche Zeitung e as emissoras alemãs WDR e NDR tiveram acesso ao texto.

A ideia, segundo os especialistas é evitar um cenário de disseminação descontrolada por meses, com muitas mortes e consequências de longo prazo para a economia e a sociedade.

Leia a notícia completa

05:54 – Merkel diz que não vai relaxar medidas restritivas contra o coronavírus

A chanceler federal alemã, Angela Merkel, é contra o afrouxamento das medidas restritivas adotadas pelo país contra o avanço do coronavírus Sars-Cov-2 já depois da Páscoa (12/04). Na noite de quinta-feira, a mandatária pediu paciência aos cidadãos do país.

O fechamento de escolas e creches, por exemplo, vale até o fim das férias da Páscoa, dia 19/04.

Na noite de quinta-feira (26/03), Merkel disse que, "claramente, este não é o momento de falar sobre o afrouxamento dessas medidas".

A chanceler justificou a fala reiterando que não quer que o sistema de saúde do país seja sobrecarregado e que o número de novas infecções ainda está aumentando na Alemanha.

Ela explicou que, atualmente, ainda demora de quatro a cinco dias para que o número de pessoas infectadas duplique. Por isso, o período de tempo para medidas como o isolamento social vigorarem precisa ser estendido "por pelo menos dez dias". Além disso, o período de incubação do vírus dura de no mínimo cinco dias e até no máximo 14 dias, disse Merkel, pedindo "paciência às pessoas. Sempre esteve claro que só podemos pensar nisso (em afrouxar as medidas) quando virmos efeitos (das restrições)".

Ela ainda lembrou que algumas das medidas restritivas, como a proibição de reuniões com mais de duas pessoas em público, passaram a vigorar apenas no início desta semana (23/03), um período muito curto para avaliar a eficácia das decisões.

05:06 – China continental registra primeira transmissão local em três dias

A China continental registrou sua primeira transmissão local do coronavírus Sars-Cov-2 em três dias. A Comissão Nacional de Saúde do país divulgou nesta sexta-feira (27/03) que apenas um dos novos casos registrados na China continental foi contraído localmente. Os outros 54 casos relatados no país são de origem estrangeira, ou seja, foram "importados". No dia anterior, a China contou 67 novos casos.

O novo caso local foi registrado na província de Zheijiang, segundo a comissão. A China tem 81.782 casos de infecção pelo coronavírus, segundo contagem da Universidade Johns Hopkins. Desde a eclosão da pandemia, no final de 2019, o país registrou 3.296 mortes.

01:00 – Câmara aprova ajuda de até R$1,2 mil para informais

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou um auxílio emergencial por três meses, no valor de 600 reais, destinados aos trabalhadores autônomos, informais e sem renda fixa durante a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. A matéria segue para análise do Senado.

Pelo texto, o auxílio pode chegar a 1,2 mil reais por família. O valor final, superior aos 200 reais anunciados para trabalhadores informais pelo Ministério da Economia no dia 18 deste mês, foi possível após articulação de parlamentares com membros do governo federal. O projeto prevê ainda que a mães solteiras recebam o equivalente a duas cotas.

O governo estima que 24 milhões de pessoas serão beneficiadas com a medida e, segundo a Instituição Fiscal Independente do Senado, o impacto econômico é de 43 bilhões de reais.

Será permitido a duas pessoas de uma mesma família acumularem benefícios: um do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o auxílio for maior que a bolsa, a pessoa poderá fazer a opção pelo auxílio. O pagamento será realizado por meio de bancos públicos federais via conta do tipo poupança social digital. Essa conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais governamentais, como PIS/Pasep e FGTS, mas não pode permitir a emissão de cartão físico ou cheques.

Os trabalhadores deverão cumprir alguns critérios, em conjunto, para ter direito ao auxílio:

- ser maior de 18 anos de idade;

- não ter emprego formal;

- não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família;

- renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); e

- não ter recebido rendimentos tributáveis, em 2018, acima de R$ 28.559,70.

Pelo texto, o beneficiário deverá ainda cumprir uma dessas condições:

- exercer atividade na condição de microempreendedor individual (MEI);

- ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS);

- ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); ou

- ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020.

Adicional de insalubridade

Outra proposta aprovada pelos parlamentares na quinta-feira garante adicional de insalubridade para trabalhadores de serviços essenciais ao combate a epidemias em casos de calamidade pública.

O texto prevê que profissionais da área de saúde, segurança pública, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e limpeza urbana devem receber o pagamento de adicional em grau máximo, o equivalente a 40% do salário mínimo da região.

Dispensa de atestado para infectados

O plenário da Câmara também aprovou um projeto de lei que dispensa apresentação de atestado médico para justificar falta de trabalhador infectado por coronavírus ou que teve contato com doentes. A proposta segue para o Senado Federal.

O projeto garante afastamento por sete dias, dispensado o atestado, mas obriga o empregado a notificar o empregador imediatamente.

Em caso de quarentena imposta, o trabalhador poderá apresentar, a partir do oitavo dia, justificativa válida, atestado médico, documento de unidade de saúde do SUS ou documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde. A regra vale enquanto durar a emergência pública em saúde relacionada à pandemia do coronavírus.

00:00 – EUA são o país com maior número de casos de coronavírus no mundo

Dados da Universidade Johns Hopkins apontam que os EUA assumiram a primeira posição entre os países com mais casos da covid-19, ultrapassando a China e a Itália no mesmo dia. Segundo o levantamento, o país contabilizava 85.991 casos na manhã desta sexta-feira.A Itália, por sua vez, acumula 80.589 casos. A China, 81.782.

Os EUA contam 1.296 mortes até o momento. Destas, 365 aconteceram na cidade de Nova York, cidade mais afetada pela pandemia no país.

O aumento dramático no número de casos ocorre no mesmo dia em que o presidente Donald Trump disse esperar que os EUA "voltem rapidamente ao trabalho".

"Eles (os americanos) precisam voltar ao trabalho, nosso país precisa voltar, nosso país é baseado nisso e acho que isso acontecerá rapidamente".

Americanos produzem material de proteção médico, como máscaras faciais, em Nova York

00:00 – Resumo dos principais acontecimentos desta quinta-feira:

Casos de coronavírus pelo mundo atingem marca de meio milhão

Senado americano aprova pacote de US$ 2 trilhões por unanimidade

China proíbe temporariamente entrada de estrangeiros no país

Itália registra 712 mortes nas últimas 24 horas

França aplicou 225 mil multas por violação de confinamento

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter