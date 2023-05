Número de pais solo cresce na Alemanha e chega a 15%

Embora no caso de famílias monoparentais as mulheres ainda sejam a grande maioria, cada vez mais homens estão assumindo a responsabilidade de criar filhos sozinhos na Alemanha.

No ano passado, chegou a 15% o número de famílias formadas por pais solo com filhos menores de idade, informou nesta terça-feira (16/05) o Departamento Federal de Estatísticas (Destatis). Isso representa 5 pontos percentuais a mais do que 10 anos antes.

Da mesma forma, o número de pais solo aumentou em 44%, de 166 mil em 2012 para 239 mil no ano passado. Para efeito de comparação, o número de mães solo caiu 10% no mesmo período, de 1,48 milhão para 1,33 milhão.

Uma em cada cinco famílias são monoparentais

Em toda Alemanha, havia cerca de 1,57 milhão de famílias monoparentais em 2022.

"Isso significa que quase uma em cada cinco famílias com filhos menores de 18 anos tinha apenas um dos pais", destaca o Destatis.

A proporção caiu ligeiramente em relação a 2012, quando havia 1,64 milhão de famílias monoparentais, o equivalente a 20% do total.

No geral, o número de famílias com filhos menores de 18 anos aumentou de 8,11 milhões em 2012 para 8,45 milhões em 2022.

Pais e mães solos são aqueles que vivem juntos em uma casa sem cônjuge ou companheiro de vida com filhos menores ou adultos. Nesta pesquisa do Destatis foram consideradas apenas as famílias monoparentais com filhos menores de idade.

