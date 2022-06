Número de mortos por chuvas em Pernambuco chega a 128

Equipes de resgate encerraram nesta sexta-feira (03/06) as buscas por vítimas das enchentes e deslizamentos de terra em Pernambuco, depois de encontrarem o corpo da última pessoa dada como desaparecida, elevando o número de mortos para 128, segundo as autoridades.

Em meio à chuva incessante que voltou com força na madrugada desta sexta-feira, os socorristas resgataram o corpo de uma mulher de 43 anos em Camaragibe. O corpo foi localizado por um cão de resgate em meio a escombros e lama que enterraram a casa onde ela vivia.

"Hoje encerramos as buscas por desaparecidos. Quero transmitir minha solidariedade aos familiares das 128 vítimas e informá-los que decretamos luto oficial de três dias, em sua memória", disse o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Entre os mortos estão 32 crianças.

Câmara também anunciou uma ajuda de R$ de 1,5 mil para cada uma das 82 mil famílias que tiveram as casas destruídas no desastre.

Mais de 9 mil desabrigados

As chuvas em Pernambuco começaram no dia 22 de maio, mas intensificaram-se no dia 28, quando ocorreu a tragédia. No total, 51 municípios foram atingidos, a maioria na região metropolitana de Recife. O bairro Jardim Monteverde, na capital pernambuca, foi um dos mais atingidos e onde foi registrado o maior número de mortes.

De acordo com a última contagem da Defesa Civil, 9.302 pessoas perderam suas casas e estão em 111 abrigos improvisados em escolas, quadras desportivas e igrejas em 27 cidades.

Outros Estados, como Alagoas, Sergipe e Maranhão, também sofrem com as chuvas.

Em fevereiro, 233 pessoas morreram em decorrência de enchentes e deslizamentos de terra na cidade histórica de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.

le (EFE, Lusa, AFP)