Myanmar ou Birmânia é um país localizado no sul da Ásia continental. A capital é Naypyidaw e a cidade mais populosa é Rangum.

Myanmar ficou fechada durante quase 50 anos e agora que está aberta muitos turistas querem visitar o país. Pesquisadores estão descobrindo as belezas e desafios do lugar. O norte de Myanmar, apesar de ser bonito, não recebe muitos visitantes. Na região do lago Indawgyi muitas famílias estão trocando a vida de pescador para investir no ecoturismo. Myanmar se localiza numa região de alta atividade tectônica. Um terremoto em 2016 danificou quase 100 templos centenários no sítio arqueológico de Bagan.