Museu italiano percebe roubo após devolução de obra pela polícia

A polícia italiana encontrou num apartamento em Nápoles uma pintura de 500 anos roubada de um museu que sequer tinha percebido que a obra havia sumido. A cópia do quadro Salvator Mundi, atribuído a Leonardo da Vinci, foi devolvida à igreja onde ela ficava exposta, que somente no momento da devolução se deu conta do roubo.

Autoridades afirmaram nesta segunda-feira (18/01) que o dono do apartamento, de 36 anos, foi preso sob suspeita de receptar bens roubados. A obra foi encontrada dentro de um armário no seu quarto. O suspeito alegou que comprou a pintura num mercado de pulgas. Uma arma foi encontrada no local.

Retratando Jesus com uma mão erguida e outra segurando uma bola de cristal, o quadro pertence à coleção do Museu Doma na Igreja de San Domenico Maggiore, em Nápoles. A obra é uma cópia de Salvator Mundi, que foi arrematada em leilão por cerca de 450 milhões de dólares, supostamente a mando do príncipe-herdeiro saudita Mohammed bin Salman.

O quadro foi levado do museu sem que ninguém percebesse o roubo. O local está fechado há meses devido às restrições impostas para conter o avanço da pandemia de covid-19. Dessa forma, o furto da obra não havia sido reportado às autoridades.

"A pintura foi encontrada no sábado graças a uma operação policial brilhante e diligente. Não havia queixa e, de fato, contatamos a igreja que não estava consciente do desaparecimento porque a sala onde estava a pintura não era aberta há três meses", contou o promotor de Nápoles Giovanni Melillo.

A polícia investiga agora como a pintura foi roubada do museu, onde não havia nenhum sinal de arrombamento. Autoridades suspeitam que uma organização de comércio internacional de artes tenha encomendado o furto.

A autoria do quadro datado de 1.500 é atribuída ao artista Giacomo Alibrandi, que fora aluno de Leonardo da Vinci.

