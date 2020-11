Museu de cera em Berlim põe Trump em lixeira

O museu de cera Madame Tussauds em Berlim, na Alemanha, colocou a estátua do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dentro de uma lixeira – uma medida aparentemente destinada a refletir suas expectativas para as eleições presidenciais da próxima terça-feira (03/11).

Em foto publicada pelo museu no Instagram, a figura de cera do republicano aparece rodeada de sacos de lixo e tuítes ficcionais impressos em papelão, com as frases "Você está demitido", "Fake News!" e "Eu amo Berlim". Um boné com o slogan de Trump "Make America Great Again" (fazer os Estados Unidos grandes novamente) também aparece no lixo.

"As eleições nos Estados Unidos estão iminentes e estamos abrindo espaço para o próximo presidente", dizia a legenda da postagem na rede social.

A gerente de marketing do museu berlinense, Orkide Yalcindag, explicou que a ação "tem mais um caráter simbólico antes das eleições nos Estados Unidos". "Nós aqui no Madame Tussauds Berlim removemos a peça de cera de Donald Trump como medida preparatória."

No que parecia mais um insulto calculado, a estátua de seu antecessor, o ex-presidente democrata Barack Obama – que contou com a chanceler federal alemã, Angela Merkel, entre seus aliados mais próximos –, permaneceu intacta no mesmo lugar, logo ao lado.

No Instagram, o Madame Tussauds informou ainda que a peça de Trump no lixo poderia ser vista somente até este domingo, antes do fechamento do museu durante o lockdown parcial na Alemanha devido ao coronavírus, que começa nesta segunda-feira, 2 de novembro.

Além de Obama, a exibição do museu na capital alemã também inclui outros ex-presidentes americanos. Portanto, independentemente do resultado das eleições de terça-feira, Trump deverá voltar a ser exposto em sua configuração original.

Após quatro anos no cargo, o presidente americano tenta agora a reeleição, mas pesquisas apontam como altas as chances de seu adversário democrata, Joe Biden, vencer o pleito.

