Munique reabre aeroporto, mas neve ainda transtorna alemães

As operações de voos e decolagens foram retomadas no aeroporto de Munique às 6h (horário local) deste domingo, depois que uma forte nevasca interrompeu o tráfego aéreo, anunciou a empresa operadora do terminal.

Os voos foram suspensos no aeroporto no sábado, em meio a um rigoroso início de inverno no sul da Alemanha. Desde terça-feira que a neve atrapalha a vida dos alemães em diversas regiões do país.

A operadora disse que embora os voos já tenham sido retomados, ainda haverá "restrições no tráfego aéreo” e pediu que os passageiros verifiquem o status de seus voos junto à sua companhia aérea "com bastante antecedência” antes de seguirem para o aeroporto.

Embora as operações sejam novamente possíveis, a maioria dos voos previstos para domingo foi cancelada, informou a agência de notícias DPA.

Dos cerca de 880 voos planejados para domingo, em torno de 560 foram cancelados, disse um porta-voz do aeroporto à agência.

Tráfego ferroviário perturbado

A grande quantidade de neve, incomum tão cedo na temporada, paralisou grande parte do estado da Baviera, no sul da Alemanha, e sua capital, Munique.

A principal estação ferroviária da cidade também foi fechada. A operadora ferroviária Deutsche Bahn anunciou na manhã deste domingo que nenhum trem de longa distância circularia por várias horas.

Helicópteros estão sendo usados para verificar os trilhos e voar ao longo das rotas, informou a rádio pública local Bayerische Rundfunk.

A emissora também informou que a situação "ainda é caótica” na principal estação ferroviária de Munique, com passageiros formando uma fila de "várias centenas de metros de comprimento” em busca de informações.

A operadora ferroviária recomendou que os viajantes que planejam viajar de e para Munique no domingo adiem suas viagens e alertou que também pode haver "cancelamentos e atrasos de trens por causa do clima” em outras partes do sul da Alemanha, com interrupções provavelmente continuando até segunda-feira.

No auge do mau tempo no sábado, milhares de casas sofreram cortes de energia e vários acidentes de trânsito foram relatados nas estradas do estado. A forte nevasca também aumentou o risco de avalanches nos Alpes da Baviera.

md (AFP, DPA)