Mundo registra aumento recorde de casos diários de covid-19

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relatou nesta quinta-feira (08/09) um aumento recorde no registro de casos diários de covid-19 em todo o mundo, com um total de 338.779 infecções.

Somente na Europa foram 96.996 casos em um dia, o maior total para o continente já registrado pela OMS e que supera o número diário de infecções nos Estados Unidos, no Brasil e na Índia, os três países mais afetados pela pandemia.

O Reino Unido teve mais de 17 mil casos, enquanto na França a contagem diária superou os 18 mil pelo segundo dia consecutivo. Na Alemanha, aumentam as preocupações com a segunda onda do coronavírus, apesar de um aumento relativamente baixo em comparação com outras nações europeias. Segundo o Instituto Robert Koch de controle e prevenção de doenças, foram 4.058 infecções registradas nesta quinta-feira.

No Brasil, segundo a contagem do Conselho Nacional das Secretarias de Saúde (Conass) e do Ministério da Saúde, foram registrados 27.750 casos da doença nas últimas 24 horas, além de 729 mortes. Na contagem geral, o país soma mais de 5 milhões de infecções, com 148.957 óbitos em razão da doença.

No entanto, diversas instituições de saúde alertam que os números reais de casos devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Segundo os dados da OMS, a Índia teve 78.524 casos em 24 horas, enquanto os Estados Unidos registraram 38.904 infecções. Na contagem da Universidade Johns Hopkins, que monitora os números da doença em todo o mundo, os EUA somam o maior número de mortes, com quase 7,6 milhões, enquanto a Índia atingiu a marca de 6,8 milhões de vítimas do coronavírus.

O recorde anterior de casos registrados em um dia pela OMS era de 330.340 em 2 de outubro, e o de mortes atingiu a soma de 12.393 em 17 de abril. Até o momento, o mundo acumula 1,05 milhão de óbitos, após 5.514 pessoas terem perdido suas vidas em razão da doença nas últimas 24 horas.

