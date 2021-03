Mulheres fazem história no Grammy 2021

A cerimônia da 63ª edição do Grammy, realizada neste domingo (14/03), foi marcada por grandes vitórias femininas. A cantora Beyoncé quebrou recordes, e quatro outras mulheres venceram nas categorias mais prestigiadas da premiação: Taylor Swift, Billie Eilish, Megan The Stallion e H.E.R.

Beyoncé levou quatro troféus para casa, tornando-se a artista mulher a receber mais gramofones na história da premiação: 28 no total.

"Esta é uma noite tão mágica", disse Beyoncé. "Como artista, acredito que seja meu trabalho, e o de todos nós, refletir os tempos, e têm sido tempos tão difíceis."

A cantora afirmou que sua canção Black Parade, com a qual venceu na categoria melhor performanceR&B, foi criada para honrar os "belos reis e rainhas negros" do mundo.

Beyoncé venceu ainda nas categorias melhor música e melhor performance de rap com Savage, em que canta com a rapper Megan Thee Stallion.

Ela também levou o gramofone de melhor videoclipe ao lado da filha, Blue Ivy Carter, por Brown Skin Girl. Aos 9 anos de idade, Blue Ivy se tornou o artista mais jovem a já receber um Grammy.

Mulheres levam troféus mais prestigiados

O álbum Folklore, da cantora e compositora Taylor Swift, foi eleito o álbum do ano, fazendo da artista a primeira mulher a vencer na categoria três vezes. Apenas Stevie Wonder, Frank Sinatra e Paul Simon conseguiram tal feito. Swift já havia vencido em 2009, com Fearless, e em 2015, com 1989.

Taylor Swift venceu na categoria álbum do ano com "Folklore"

A canção Everything I Wanted, de Billie Eilish, foi eleita a melhor gravação do ano. Foi a segunda vitória consecutiva da jovem artista na categoria.

A rapper Megan Thee Stallion levou o gramofone de artista revelação.

A cantora de R&B H.E.R. levou o gramofone de melhor música do ano, por I Can't Breathe, inspirada nas mortes de George Floyd e de Breonna Taylor pela polícia, que impulsionaram o movimento Black Lives Matter nos EUA no ano passado.

Outros destaques

Outra mulher que se destacou foi a cantora britânica Dua Lipa, que venceu na categoria melhor disco de pop vocal com Future Nostalgia.

Lipa, Swift, Cardi B e a banda sul-coreana de K-pop BTS encabeçaram as apresentações durante a cerimônia, apresentada por Trevor Noah.

A BTS, que foi nomeada na categoria melhor melhor performance de grupo ou duo pop perdeu o Grammy para Lady Gaga e Ariana Grande, vencedoras com Rain on me.

Outros vencedores de destaque do Grammy 2021 foram Kanye West, que levou o troféu de melhor disco de música cristã contemporânea por Jesus is King; e o pop star canadense Justin Bieber, que compartilhou o gramofone de melhor performance de grupo ou duo country com a dupla Dan + Shay.

A lista completa dos vencedores está disponível no site oficial do Grammy.

lf (AP, Reuters, ots)