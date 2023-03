Mulheres em profissões técnicas são exceção na Alemanha

A 5ive Bike é uma pequena loja de bicicletas com uma oficina no leste de Frankfurt. Bettina Karow, de 41 anos, abriu aqui seu negócio próprio há 13 anos. E não foi um caminho fácil. "Já foi difícil encontrar um curso de qualificação e depois um emprego. Muitas vezes ouvia que não havia vestiários nem banheiros para funcionárias mulheres, isso era um problema".

Apesar de todos os obstáculos, ela seguiu no seu caminho. Mas, como mecânica de bicicletas, ela muitas vezes teve de lutar contra preconceitos num setor fortemente dominado por homens. "Antes, tive uma loja em outro local. Era pequena porque o dono do prédio não queria me alugar um espaço maior, porque [ele acreditava que] nenhum homem deixaria uma mulher consertar uma bicicleta. Isso foi extremo".

Agora Karow tem outra loja, embora ela ainda tenha de lidar com dificuldades. São sobretudo as consequências da pandemia e os problemas da cadeia de abastecimento, que dificultam os pequenos negócios como o dela.

Apenas 20% dos aprendizes são mulheres

Bettina Karow pode ser considerada uma "mulher modelo" nas profissões técnicas. Entre os aprendizes, a proporção de mulheres em profissões como a sua, na construção civil, ou na mecânica de automóveis não passa de 5%.

"As mulheres estão ainda fortemente sub-representadas nas profissões técnicas", diz Gabriele Wydra-Somaggio, do Instituto de Pesquisa para o Mercado de Trabalho e do Emprego (IAB) da Agência Federal de Emprego da Alemanha. "É aí que esta divisão de gênero do mercado de formação e de trabalho se mostra muito claramente".

Setor automobilístico é um dos preferidos pelos aprendizes masculinos Foto: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

O percentual de mulheres entre os aprendizes é de cerca de 20%. As diferentes áreas das profissões técnicas são particularmente divididas por gênero. Há claramente profissões dominadas por mulheres, como é o caso das cabeleireiras. Profissões como confeiteira, costureira ou ourives são também áreas preferidas por elas.

Campanha para melhorar a imagem

As profissões de técnico dentário e também óptico são populares entre as mulheres. Já em áreas como a construção civil os homens ainda dominam. "Portanto, ainda há espaço para melhorias", disse à DW o presidente da Confederação Alemã das Profissões Técnicas, Jörg Dittrich.

O segmento e a sua associação estão tentando atrair as jovens mulheres por meio de vários projetos e iniciativas, como o Dia das Garotas, em que empregadores abrem as portas para cativar aprendizes femininas. Uma campanha de imagem visa ajudar a apresentar o setor como mais um campo de atividades para mulheres. São estímulos importantes num momento de escassez de trabalhadores especializados na Alemanha.

As medidas já mostram resultados. O número de aprendizes femininas na construção civil tem aumentado continuamente nos últimos anos – embora num nível ainda baixo. A proporção de mulheres entre os aprendizes no setor principal da construção em 2021 era de apenas 2,5%.

Tecnologia e digitalização facilitam o trabalho

Pode valer a pena para as mulheres entrar no mundo das profissões até agora dominadas pelos homens. Um efeito secundário da divisão por gênero é que as profissões seguidas por mulheres em geral são mais mal pagas.

Profissão de cabeleireira é tipicamente "feminina" Foto: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Segundo Gabriele Wydra-Somaggio, "as mulheres costumam seguir carreiras mais criativas, cujo nível salarial é significativamente mais baixo do que em profissões técnicas praticadas principalmente por homens". Isto deve-se também ao fato de, nestes campos profissionais, existirem frequentemente empresas maiores, onde o nível salarial é fixado por acordos coletivos.

A fim de aumentar o recrutamento de mulheres para todos os setores técnicos no futuro, a Confederação Alemã das Profissões Técnicas assinala que muitas profissões evoluíram. "Algumas exigem mais do ponto de vista físico. Mas agora há também muitas melhorias que facilitam o acesso para as mulheres", diz Dittrich. Ele cita o uso de drones por construtores de telhados como exemplo de que, em muitos outros setores, o progresso tecnológico e a digitalização substituíram o esforço físico.