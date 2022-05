Mulheres dão início aos protestos de 1º de maio em Berlim

Milhares de manifestantes condenam a violência contra a mulher em ato feminista na capital alemã, que termina em confrontos com a polícia. Em outro protesto, ativistas por moradia ocupam hostel abandonado.

Após dois anos de ações limitadas devido à pandemia de covid-19, manifestantes voltaram às ruas de Berlim na noite deste sábado (30/04) para dar início à série de protestos e festividades que envolvem o 1º de maio na Alemanha.

Sob o lema "Retomem a noite", centenas de mulheres participaram de uma manifestação feminista no centro da cidade, visando condenar principalmente a violência contra a mulher. A agência de notícias alemã DPA estima a presença de 2.500 pessoas, além de forte presença policial.

A marcha começou pacífica, mas prisões também foram relatadas. Uma repórter do jornal Berlin Tagesspiegel escreveu no Twitter que os primeiros confrontos ocorreram quando a polícia tentou retirar à força os manifestantes, que gritavam "Sem Deus, sem Estado, sem patriarcado".

Relatos apontam que houve repetidos confrontos entre policiais e manifestantes. Em seguida, o protesto se dissolveu espontaneamente, o que teria deixado os oficiais surpresos.

A capital alemã contou ainda com outros atos durante a noite, incluindo protestos contra o aumento dos aluguéis e contra a abertura de uma nova delegacia policial no bairro de Kreuzberg.

Um grande número de residentes demonstrou apoio à expropriação de grandes imobiliárias em Berlim Foto: Christian Mang/REUTERS

No início da manhã, um grupo de ativistas habitacionais ocupou o prédio de um antigo hostel desocupado no centro de Berlim, antes de a polícia os retirar do local.

"Enquanto milhares de pessoas vivem em acomodações de massa de baixa qualidade, são colocadas umas contra as outras e não têm um lar seguro, 80 quartos estão aqui vazios há anos", escreveu no Twitter o grupo ativista Hotels to Housing (em tradução livre, "hotéis para habitação").

Forte presença policial

Berlim tem uma longa tradição de marchas e protestos em 1º de maio – uma data tradicionalmente celebrada pela esquerda por seu significado histórico para o movimento dos trabalhadores.

Uma "manifestação revolucionária" de 1º de maio está programada para ocorrer na noite deste domingo, com a polícia alertando para a possibilidade de violência em um protesto "autônomo", ou anarquista, na capital.

Autoridades esperam confrontos com manifestantes neste domingo Foto: Lisi Niesner/REUTERS

A secretária do Interior de Berlim, Iris Spranger, afirmou à emissora pública RBB que cerca de 6.000 policiais foram mobilizados para o fim de semana. Segundo ela, a polícia vai "intervir massivamente se houver confrontos". "É claro que sabemos que isso pode resultar em violência, e provavelmente acontecerá", alertou.

Oficiais também foram trazidos de outros estados alemães, embora também sejam esperados protestos em outras grandes cidades do país.