Mulher do Mali dá à luz nove bebês

Uma mulher do Mali deu à luz nove bebês de uma vez, anunciou o governo do país africano nesta quarta-feira (05/05).

A mulher, identificada como Halima Cisse, de 25 anos, estava internada num hospital no Marrocos, para onde havia sido transferida porque necessitava de cuidados especiais. Médicos do Mali haviam dito que ela estava grávida de sete bebês e recomendaram a transferência, já que o Mali não tem estrutura para um procedimento de alto risco.

Na verdade não eram sete, mas nove: cinco meninas e quatro meninos. Todos os bebês e também a mãe, que necessitou de uma transfusão de sangue, passam bem.

Um médico que participou do parto disse que os bebês nasceram de cesariana, com 30 semanas, e pesam de meio quilo a um quilo. Eles devem permanecer em incubadoras por dois ou até três meses.

Este é o primeiro caso registrado de nascimento de nônuplos no qual tudo correu bem e todos os bebês sobreviveram.

No livro dos recordes, o Guinness, o registro de um parto com o maior número de bebês nascidos de uma só vez e no qual todos sobreviveram é de uma americana que, em 2009, deu à luz oito filhos.

O professor de medicina reprodutiva Yacoub Khalaf, do King's College de Londres, disse que um parto como esse é extremamente improvável sem tratamento de fertilidade. As autoridades do Mali não comunicaram se a gestante havia feito algum tratamento.

Ele acrescentou que o risco para a mãe é muito grande. Segundo ele, a mãe poderia ter perdido o útero ou a própria vida, e os bebês podem apresentar deficiências físicas ou mentais.

as/lf (AP, AFP)