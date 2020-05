Mulher de 113 anos sobrevive à covid-19 na Espanha

Considerada a mulher mais velha da Espanha, María Branyas, de 113 anos, sobreviveu à batalha contra a covid-19, que havia contraído em abril. A informação foi divulgada nesta terça-feira (12/04) pelo asilo Santa Maria del Tura, onde Branyas vive há 20 anos, na cidade de Olot, na Catalunha.

Branyas recebeu o teste negativo para o coronavírus nesta segunda-feira, segundo sua filha Rosa, que a definiu como "uma mulher forte e positiva".

Enquanto estava com a doença, a idosa ficou isolada dos demais moradores do asilo por várias semanas nas quais recebeu tratamento. Durante o período, ficou muito "entediada", de acordo com Rosa, que agradeceu aos profissionais que cuidaram de sua mãe.

Segundo uma porta-voz do asilo, Branyas apresentou apenas sintomas leves da doença. Ela também disse que o estabelecimento registrou "várias" mortes em decorrência da covid-19.

Filha de espanhóis, Branyas nasceu em 4 de março de 1907 em San Francisco, nos Estados Unidos, onde seu pai trabalhava como jornalista, e voltou para a Espanha aos oito anos de idade. Ela se casou em 1931, teve três filhos e 11 netos (o mais velho tem 60 anos) e 13 bisnetos. Além de Branyas, outras duas centenárias – de 101 e 107 anos de idade – se recuperaram da covid-19 na Espanha.

A Espanha tem sido um dos países mais afetados pela pandemia, com mais de 228 mil casos de covid-19 confirmados e quase 27 mil mortes em decorrência do coronavírus, de acordo com dados do governo.

MD/afp/efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter