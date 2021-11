Mujica sobre a COP26: “Mais uma demonstração da impotência política”

Pepe Mujica diz em sua videocoluna:

"O problema não é apenas a mudança climática. É claro que a mudança climática é de uma importância decisiva. Mas há um encadeamento de um conjunto de problemas que se acumulam, alguns derivados do clima, com as correntes oceânicas, a mudança da acidez etc. E, outros, filhos da contaminação da nossa civilização esbanjadora, que parece que no mundo tudo tem que crescer e se multiplicar, e termina se multiplicando a quantidade de lixo por habitante que se faz no mundo."

"Civilização do desperdício, contra as leis mais naturais da natureza, que tem a característica de ser integradora. O que morre se desintegra, se reincorpora ao mundo mineral e volta à entrar na escada da vida. A única que rompe esse ciclo e organiza verdadeiros desastres é a atividade humana. Mas o pior é que sabemos disso."

Confira o conteúdo completo no vídeo.