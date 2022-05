Mujica: Europa repete erros do passado na guerra na Ucrânia

Em sua videocoluna, Mujica fala sobre a responsabilidade da Europa em relação à guerra na Ucrânia e afirma que o Velho Continente não aprendeu com as guerras do passado. "A Europa tem uma responsabilidade gigantesca. Seria bom que ela tenha a coragem de assumir isso."

Em sua videocoluna para a DW, Pepe Mujica fala sobre a responsabilidade da Europa em relação à guerra na Ucrânia e afirma que o Velho Continente não aprendeu com as guerras do passado. Segundo Mujica, a dissolução mal feita da Guerra Fria e a inércia europeia ao observar a expansão da Otan em direção ao Leste Europeu permitiu a germinação do conflito atual.

"Hoje temos uma Europa pálida, que não soube continuar com o processo que havia sido iniciado com [Charles] De Gaulle, com [Konrad] Adenauer, de construir uma paz longa e duradoura que obviamente tinha que chegar aos Urais", disse Mujica. "E agora a Europa está em conflito porque mais uma vez caímos na doença do nacionalismo."

Mujica reafirma que a guerra na Ucrânia impacta o mundo inteiro e que as consequências são sentidas até mesmo em regiões longínquas do conflito. "A Europa tem uma responsabilidade gigantesca. Seria bom que ela tenha a coragem de assumir isso", concluiu.