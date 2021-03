Mourão recebe primeira dose da Coronavac

O vice-presidente, Hamilton Mourão, recebeu nesta segunda-feira (29/03) a primeira dose da vacina contra a covid-19. O imunizante utilizado foi a Coronavac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em até quatro semanas, o vice-presidente deverá receber a segunda dose.

"Hoje fiz minha parte como cidadão consciente e recebi a primeira dose da vacina contra a covid-19 (Coronavac). Espero que, em breve, o maior número possível de vacinas chegue à população brasileira", escreveu ele no Twitter, em um post com a foto do momento da vacinação.

Mourão tem 67 anos e recebeu o imunizante, pois, na semana passada, pessoas na sua faixa etária começaram a ser vacinadas no Distrito Federal. O general recebeu a Coronavac em um posto drive-thru, em Brasília.

No final de dezembro, Mourão testou positivo para a covid-19 e ficou 12 dias afastado do trabalho. No mês seguinte, em uma postura diferente da do presidente Jair Bolsonaro, que disse que não tomaria vacina e "ponto final", o vice-presidente afirmou que iria, sim, se vacinar.

No sábado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, recebeu a primeira dose da vacina. No dia 18, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), general Augusto Heleno, havia sido imunizado.

le (Agência Brasil, ots)