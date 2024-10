Morte é associada a hambúrguer do McDonald's nos EUA

Uma pessoa morreu e dezenas ficaram doentes nos EUA por causa de intoxicação alimentar ligada a hambúrgueres do McDonald's, informaram as autoridades de saúde americanas nesta terça-feira (22/10).

O surto da bactéria E. coli ligado ao hambúrguer Quarter Pounder (semelhante no Brasil ao Quarteirão), um dos itens mais populares do cardápio da cadeia de lanchonetes, deixou ainda 49 pessoas doentes – das quais dez foram hospitalizadas – em dez estados do país.

O Colorado registrou o maior número de casos, com 26 clientes doentes, segundo o Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC).

A cepa envolvida, E. coli O157:H7, pode causar doenças graves e foi a fonte de um surto que matou em 1993 quatro crianças que comeram hambúrgueres mal cozidos nos restaurantes Jack in the Box.

A notícia fez as ações da maior cadeia de fast food do mundo caírem cerca de 6%.

Todas as pessoas entrevistadas como parte de uma investigação sobre o surto relataram ter comido no McDonald's antes do início dos sintomas, e a maioria mencionou ter comido o hambúrguer Quarter Pounder, de acordo com o CDC.

Cebolas sob suspeita

O ingrediente específico ligado à doença ainda não foi identificado, mas os investigadores estão se concentrando em cebolas frescas e hambúrgueres de carne fresca, disse o CDC.

"As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar ligado às cebolas frescas cortadas em rodelas usadas no Quarter Pounder e são provenientes de um único fornecedor, que atende a três centros de distribuição", informou, em nota, o diretor da cadeia de suprimentos do McDonald's na América do Norte, Cesar Piña.

O McDonald's removeu proativamente as cebolas frescas e os hambúrgueres de carne bovina usados no Quarter Pounder das lojas nos estados afetados, enquanto a investigação continua, informou a empresa ao CDC.

O advogado de segurança alimentar dos EUA Bill Marler, que representou uma vítima do surto do Jack in the Box, disse que mais casos da doença podem surgir. As cebolas foram associadas a surtos anteriores de E. coli O157:H7, disse ele.

De acordo com Marler, um dos fundadores da Marler Clark em Seattle, a contaminação da carne bovina é menos comum devido às medidas de segurança alimentar. "Seria necessário que vários restaurantes cozinhassem mal a carne", disse ele.

O McDonald's está removendo temporariamente o Quarter Pounder dos restaurantes nas áreas afetadas, incluindo Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, disse a empresa, em comunicado, acrescentando estar trabalhando com os fornecedores para repor o suprimento na próxima semana.

Sintomas incluem cólicas e vômitos

Os sintomas da E. coli incluem cólicas estomacais graves, diarreia e vômitos. A maioria das pessoas que sofrem uma infecção começa a se sentir mal de três a quatro dias depois de comer ou beber algo que contenha a bactéria, disse o departamento de saúde pública do Colorado.

Entretanto, sintomas da doença podem começar de um a dez dias após a exposição, acrescentou o departamento.

Em 2015, a cadeia de burritos Chipotle viu suas vendas e sua reputação serem afetadas devido a surtos de E.coli em vários estados. Aquele surto foi associado a uma cepa diferente de E. coli, que normalmente causa doenças menos graves do que a E. coli O157:H7.

md/cn (Reuters, EFE)