Morte de jovem negro pela polícia gera repúdio na Alemanha

Cerca de 200 manifestantes – a maioria jovens – participaram nesta quarta-feira (10/08) de um protesto contra a violência policial na cidade de Dortmund, no oeste da Alemanha. A manifestação foi motivada pela morte de um jovem negro de 16 anos, vítima de uma operação policial realizada na terça-feira num centro de assistência social para jovens.

A polícia relatou que o protesto principal foi registrado oficialmente e transcorreu de forma pacífica. No entanto, participantes de uma segunda manifestação não autorizada em frente a uma delegacia de polícia de Dortmund acabaram autuados.

De acordo com informações dos promotores do estado da Renânia do Norte-Vestfália, o jovem morto era um refugiado desacompanhado do Senegal.

Ele foi baleado depois que a polícia atendeu a um chamado do centro de assistência social. Um funcionário da instituição em Dortmund fez a ligação de emergência, dizendo ter visto o jovem com uma faca.

Onze policiais chegaram ao local. De acordo com o relatório preliminar da própria polícia, os agentes teriam usado armas de choque e gás lacrimogêneo para tentar desarmar o jovem, mas não conseguiram. Um policial de 29 anos teria então disparado sua arma de fogo.

A vítima foi atingida cinco vezes, e seis cápsulas foram encontradas no local, o que sugere que uma bala não atingiu o senegalês. Ele não resistiu aos ferimentos, tendo morrido no hospital após uma cirurgia de emergência.

Policial sob investigação

O policial que efetuou os disparos está sob investigação, como é habitual em casos como esse, segundo o promotor estadual Carsten Dombert, responsável pela investigação. Ele afirmou que a apuração levará várias semanas.

Dombert também disse acreditar que o jovem possivelmente tinha tendências suicidas e teria recebido tratamento psiquiátrico no passado. Segundo o promotor, não está claro o que ele pretendia fazer com a faca.

Por questões de neutralidade, a polícia de Dortmund não está autorizada a investigar ações que envolvam suspeitas de irregularidade de colegas. Portanto, a investigação foi transferida ao departamento policial da cidade vizinha de Recklinghausen.

Mortes por disparos policiais são raras na Alemanha em comparação com muitos outros países, como Brasil e Estados Unidos.

Um estudo representativo mostrou que a polícia alemã usou armas de fogo 159 vezes contra indivíduos em 2020, das quais 49 foram tiros de advertência. Naquele ano, 15 pessoas morreram e 41 ficaram feridas em consequência de tiros disparados pela polícia.

pv/ek (DPA, EPD)