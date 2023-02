Mortalidade de bebês yanomami é 10 vezes maior que do Brasil

População yanomami tem mais mortes de crianças até um ano de idade do que Serra Leoa e República Centro-Africana, países em último lugar no ranking da ONU. Segundo Ministério da Saúde, principal causa é a desnutrição.

A taxa de mortalidade de bebês yanomamino primeiro ano de vida é dez vezes maior que do Brasil como um todo, e está bem acima das piores do mundo – de Serra Leoa e República Centro-Africana.

Em 2020, a taxa entre os indígenas yanomami foi de 114,3 mortes a cada mil nascimentos. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), Serra Leoa tinha, no mesmo ano, a pior taxa de mortalidade do mundo, com 80,5 a cada mil nascimentos, seguida pela República Centro-Africana, com 77.

Dados do relatório da Missão Yanomami divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que quase 60% dos óbitos em menores de um ano de 2018 a 2022 foram de recém-nascidos.

Segundo o relatório, isso revela falha na atenção à gestação, ao parto e aos cuidados no nascimento. De acordo com o documento da Missão Yanomami, realizada de 15 a 25 de janeiro de 2023, uma das principais causas de óbito de crianças é a desnutrição.

"É muito comum na desnutrição você ter infecção respiratória aguda, às vezes pneumonia, e muitas vezes o que mata uma criança desnutrida é uma septicemia, porque o organismo dela, por não ter condições de se proteger, também perde as condições de se recuperar diante destas doenças", explica Sonia Lucena, doutora em nutrição e professora aposentada da Universidade Federal de Pernambuco.

Além disso, segundo ela, o comprometimento no crescimento e no desenvolvimento normal do cérebro causado pela desnutrição nesta faixa precoce da vida "é irrecuperável".

Dados coletados desde 2015 apontam frequência de baixo peso. Em 2021, esse índice chegou a 56,5% das crianças yanomami. E quase metade das gestantes estava abaixo do peso em 2022.

Situação gravíssima

Em 20 de janeiro, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional no território indígena Yanomami, em Roraima, com o objetivo de ampliar esforços para combater a grave situação de desassistência sanitária em que se encontram os indígenas. Entre os principais problemas estão desnutrição extrema e malária.

Um dia depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros chegaram a Roraima para verificar de perto a situação e divulgaram ações.

"Se alguém me contasse que aqui em Roraima tinham pessoas sendo tratadas da forma desumana como o povo yanomami é tratado aqui, eu não acreditaria", lamentou Lula na ocasião.

A gravíssima situação dos yanomami voltou à tona em meados de janeiro, quando equipes do Ministério da Saúde visitaram a região. Desde então, fotos desoladoras da situação de desnutrição dos indígenas chocaram o país.

"O grupo se deparou com crianças e idosos em estado grave de saúde, com desnutrição grave, além de muitos casos de malária, infecção respiratória aguda (IRA) e outros agravos", informou o Ministério da Saúde.

A terra indígena Yanomami é a maior do país, em extensão territorial, e sofre com a invasão de garimpeiros. A contaminação da terra e da água pelo mercúrio utilizado no garimpo impacta a disponibilidade de alimento nas comunidades.

le/lf (AgBR, ots)