Morre Wolfgang Petersen, diretor de "A História sem Fim"

O cineasta alemão Wolfgang Petersen, conhecido por sucessos como A História sem Fim, Mar em Fúria e Tróia, morreu aos 81 anos em decorrência de um câncer de pâncreas, informou nesta terça-feira (16/08) a imprensa americana e alemã.

Nascido em Emden, na Alemanha, em 1941, Petersen morreu na sexta-feira em sua casa em Brentwood, em Los Angeles, nos EUA, deixando um importante legado à indústria do cinema.

Peterson começou a carreira dirigindo filmes e curtas para a televisão alemã nas décadas de 1960 e 1970.

O reconhecimento mundial veio em 1981, com o filme Das Boot (O Barco: Inferno no Mar), cuja trama acompanha a saga de uma tripulação alemã num submarino durante a Segunda Guerra Mundial. O cineasta foi indicado a um prêmio Bafta e o longa foi nomeado em seis categorias do Oscar, algo raro para um filme estrangeiro.

"A História sem Fim" é cultuado como um dos melhores filmes infanto-juvenis de todos os tempos Foto: dpa/picture-alliance

A partir de então, Petersen teve uma carreira consolidada e de sucesso em Hollywood, com filmes amplamente aclamadas pelo público, como A História sem Fim, de 1984, com a trama adaptada de um famoso livro alemão. O filme segue as aventuras do pequeno Bastian Balthazar Bux (Barrett Oliver) entre a realidade e um mundo de fantasia.

Contabilizando várias produções de filmes de ação, suspense e fantasia, o cineasta esteve por trás de títulos como Inimigo Meu (1985), Encurralados (1991), Na Linha de Fogo (1993), Epidemia (1995), Força Aérea Um (1997) e Poseidon (2006).

A filmagem em estúdio de filmes de ação era um dos pontos fortes de Petersen. George Clooney, Morgan Freeman, Clint Eastwood, Glenn Close, Harrison Ford, Renee Russo, Brad Pitt, Diane Lane e Dustin Hoffman são alguns dos nomes da longa lista de artistas famosos que foram dirigidos por Petersen.

O funeral será reservado para a família, por decisão de sua mulher, Maria Antoinette, com quem foi casado por mais de 50 anos, e seu filho, Daniel.

