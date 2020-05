Morre o músico Florian Schneider, fundador do Kraftwerk

O músico alemão Florian Schneider-Esleben, um dos fundadores do grupo Kraftwerk, morreu aos 73 anos, anunciou nesta quarta-feira (06/05) a gravadora Sony. Schneider lutava contra um câncer.

Considerado um dos grupos mais influentes da música eletrônica, o Kraftwerk foi fundado por Florian Schneider e Ralf Hütter em 1970. Os dois músicos se conheceram quando eram estudantes no conservatório de Düsseldorf, no oeste da Alemanha. Eles começaram a tocar juntos no grupo Organization antes de formarem o Kraftwerk.

Eles foram pioneiros na música eletrônica, e inovadores no uso de sintetizadores, influenciando dezenas de artistas de outros gêneros musicais, do hip hop ao rock.

Florian Schneider nasceu em 1947 na pequena cidade de Öhningen, no sul da Alemanha. Seu pai era o renomado arquiteto alemão Paul Schneider-Esleben.

Um multi-instrumentista, Florian Schneider tocava sintetizadores, flauta, saxofone, violino, guitarra, bateria e também emprestava sua voz para o grupo. Após mais de três décadas no Kraftwerk, Schneider deixou o grupo em 2008. Sua última participação foi em um show na Espanha

Entre os álbuns mais conhecidos do grupo no período da parceria com Hütter estão Autobahn (1974), Trans Europe Express (1977), Man-Machine (1978) e Tour de France (2003).

O músico britânico David Bowie intitulou uma faixa instrumental do seu álbum Heroes (1977) de V-2 Schneider em homenagem ao músico do Kraftwerk. Bowie foi fortemente influenciado pelo som de Kraftwerk durante os anos em que viveu em Berlim no final da década de 1970.

O grupo se apresentou no Brasil em 1998, 2004 e 2009 (neste último, já sem Schneider na formação). O músico também era conhecido por conceder entrevistas enigmáticas. Em 1998, no Brasil, praticamente só deu respostas monossilábicas para uma repórter do canal Multishow.

Da formação inicial do Kraftwerk, permanece apenas Ralf Hütter. O grupo planejava uma turnê internacional para celebrar seus 50 anos em 2020, mas os shows foram cancelados por causa da pandemia de coronavírus.

JPS/dpa/ots

______________

