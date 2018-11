Morre o diretor italiano Bernardo Bertolucci

Os 80 anos da Cinecittà

Neorrealismo

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Cinecittà transcendeu a fama de produtora de comédias e filmes de diversão, transformando-se no local do nascimento do movimento neorrealista. De forma impiedosamente crua e carregada de crítica social, cineastas como Roberto Rossellini (foto), Luchino Visconti e Vittorio de Sica mostraram o mundo destroçado da Itália do pós-guerra.