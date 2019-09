Morre ex-presidente francês Jacques Chirac

O mês de setembro em imagens

Quebra da operadora britânica Thomas Cook cancela 600 mil viagens

A agência de viagens Thomas Cook, com 178 anos de história, encerrou as operações após o fracasso das negociações de emergência com o principal acionista e credores. Por causa do fechamento, será necessário aplicar um plano de emergência para a repatriação de 600 mil turistas em todo o mundo, incluindo 150 mil britânicos, numa operação inédita no Reino Unido desde a 2° Guerra Mundial. (23/09)