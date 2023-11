Morre Henry Kissinger, o diplomata que marcou século 20

Ex-secretário de Estado dos EUA teve papel central na Guerra do Vietnã e no golpe no Chile. Para apoiadores, ele era um gênio, e para críticos, um criminoso de guerra.

O ex-secretário de Estado americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, morreu nesta quarta-feira (30/11) aos 100 anos de idade.

"Dr. Henry Kissinger, respeitado acadêmico e homem de Estado, morreu hoje em sua residência em Connecticut", anunciou em nota a sua empresa Kissinger Associates. Ele chegou aos 100 anos de idade em junho deste ano.

Kissinger, que dominou a política externa dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, se manteve ativo até ao fim da vida, apesar da idade avançada. Em julho, já com 100 anos, visitou a China, onde se encontrou com o presidente Xi Jinping.

O lendário e controverso diplomata nasceu em 27 de maio de 1923, em Fürth, na Alemanha, no seio de uma família judia que se mudou para Nova York, fugida do nazismo. O nazismo teve um efeito profundo no jovem judeu alemão. Naturalizado cidadão americano aos 20 anos, Kissinger entrou para o serviço militar de contraespionagem e para o exército americano, e seguiu para a Europa como intérprete alemão.

Mais tarde, ele conseguiu uma bolsa de estudos na Universidade de Harvard, onde concluiu seu mestrado em 1952 e doutorado em 1954. Depois ele se tornou professor da instituição, onde lecionou por 17 anos. Foi nessa altura que os presidentes democratas John Kennedy e Lyndon Johnson começaram a se aconselhar regularmente com este professor, brilhante e ambicioso.

Mas o homem dos óculos de armação grossa impôs-se como o rosto da diplomacia mundial quando o republicano Richard Nixon o chamou para a Casa Branca, em 1969, como conselheiro de Segurança Nacional, depois como secretário de Estado – ocupou os dois cargos de 1973 a 1975 e permaneceu como secretário de Estado sob o governo de Gerald Ford até 1977.

Foi então que deu início à chamada Realpolitik, começando o desanuviar das tensões com a União Soviética e o descongelamento das relações com a China de Mao Tsé-Tung, durante viagens secretas para organizar a visita histórica de Nixon a Pequim em 1972.

Na época em que atuou primeiramente como assessor de política externa e, mais tarde, como secretário de Estado dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford, ele contribuiu para pôr fim à guerra no Vietnã, criar uma distensão com a União Soviética, abrir relações entre os Estados Unidos e a China comunista, remover do poder líderes democraticamente eleitos e redesenhar as fronteiras de vários países.

Depois de deixar o governo, ele passou a oferecer "consultoria geopolítica" para inúmeros líderes internacionais mantidos no anonimato através de sua firma de consultoria Kissinger Associates.

Gênio ou criminoso de guerra?

Para seus apoiadores, Kissinger era um verdadeiro gênio da diplomacia que continuou a dominar como ninguém a arte de discernir o que é politicamente viável. Para seus críticos, ele era um criminoso de guerra. Mas, para a maioria, seu legado político se localiza entre essas duas interpretações.

Até a sua morte, ele ainda era visto como um peso-pesado na política externa internacional e contribuía com suas opiniões em temas de geopolítica.

Recentemente, ele foi coautor de uma carta alertando contra os perigos que inteligência artificial (IA) representa para o mundo. Ao colocar a IA no mesmo patamar de perigo das armas nucleares, ele alertou seus jovens colegas que este é um "problema totalmente novo". Este foi um alerta bastante sério vindo de um homem que já tinha visto de tudo.

Em novembro de 2022, Kissinger chamou atenção ao lançar um apelo por uma paz negociada na guerra de agressão da Rússia na Ucrânia. O pedido veio em um momento em que os aliados ocidentais de Kiev apenas começavam a ampliar de maneira substancial seu apoio militar ao país invadido.

Enquanto Kissinger argumentava que as conversações se faziam necessárias para evitar outra guerra mundial de efeitos devastadores, Kiev o acusava de "aplacar o agressor".

Ken Lieberthal, que trabalhou com Kissinger em diversas ocasiões nas últimas décadas, avalia que o diplomata possuía uma "clara visão do que é necessário ser feito" e de "como chegar até lá". A abordagem de Kissinger exige uma "avaliação não sentimental das capacidades", explicou.

Kissinger, um dedicado proponente da chamada Realpolitik, forneceu de maneira ainda mais direta sua própria descrição de seu pensamento sobre o conflito: "os fins justificam os meios".

As críticas ucranianas não abalaram Kissinger. No que diz respeito a lidar com a Rússia, Kissinger, que arquitetou a política de distensão dos EUA nos anos 1970, pode alegar que ele mesmo já esteve à beira de uma guerra com os russos.

Mais tarde, ele descreveria a distensão como uma "estratégia para reger o conflito com a União Soviética" que possibilitou aos dois lados mais tempo para diplomacia e evitou um conflito direto.

Em uma rara mudança de opinião, ele passou a apoiar a adesão da Ucrânia à Otan, depois de chegar à conclusão de que "a ideia de uma Ucrânia neutra nessas condições" não seria mais algo "significativo".

Mas, sua tendência a enxergar os princípios das leis internacionais e dos direitos humanos como não primordiais, mas somente como um fator em sua equação política, gera repulsa dos defensores dos direitos humanos à simples menção do seu nome.

"Percorrendo uma corda bamba"

Kissinger descreveu suas opiniões com frequência controversas sobre liderança estratégica como "percorrer uma corda bamba" que esteja "suspensa entre as certezas relativas do passado e as ambiguidades do futuro."

Ele escreveu extensivamente sobre seu processo de tomada de decisões, que, inclusive, o fez esconder os bombardeios dos EUA no Camboja do público americano. Os Estados Unidos tinham como alvo os guerrilheiros comunistas que usavam o país vizinho ao então Vietnã do Sul como base, mas acabaram criando uma crise que culminou na ascensão do regime assassino do Khmer Vermelho, que, segundo estimativas, matou mais de 2 milhões de pessoas.

Kissinger conseguiu assegurar um cessar-fogo que levaria ao fim da guerra no Vietnã. O plano fez com que ele e seu homólogo norte-vietnamita Le Duc Tho fossem agraciados com o Prêmio Nobel da Paz. Somente Kissinger aceitou o prêmio. Mais tarde, ele tentou devolvê-lo após uma tentativa de negociar a paz fracassar de maneira retumbante com a queda da capital do Vietnã do Sul, Saigon, para os comunistas.

As decisões que ele tomou custaram dezenas de milhares de vidas no Vietnã, Camboja e Laos e ainda em países como Chile. Quando Kissinger fala em público – o que ainda faz até hoje – fica bem claro que ele está ciente e não teme as graves consequências de suas ações.

Documentos do Arquivo Nacional dos EUA datados dos anos 1970, divulgados 40 anos mais tarde, provam que ele pressionou Nixon para remover do poder o presidente socialista democraticamente eleito no Chile Salvador Allende em 1973, porque acreditava que o modelo de governo chileno poderia ser "traiçoeiro" para os interesses americanos na região.

Ao fazê-lo, Kissinger acabou contribuindo para a ascensão do ditador Augusto Pinochet, cujo governo torturou e matou milhares de pessoas.

Efeito duradouro nas relações EUA-China

"Ele sempre raciocinou em termos de um tipo de equilíbrio de poder", afirmou Lieberthal sobre o apoio de Kissinger a intervenções em processos democráticos alheios.

Segundo seu colaborador, Kissinger se guiava pelo cálculo de que "o predomínio de um país levará a esforços dos demais". O fato de ignorar a instabilidade que tal reação em cadeia poderia produzir levou Kissinger a intermediar o histórico reconhecimento da China pelo presidente Nixon em 1972, uma política que continua a amarrar os EUA ao princípio de que "Taiwan é parte da China".

As tensões atuais no Estreito de Taiwan e os temores de uma guerra em torno do território ultramarino marcam a extensão da liderança de Kissinger na política externa americana, desde os anos 1970 até os dias atuais. Ele, no entanto, podia alegar ter identificado com décadas de antecedência a trajetória da China para tornar uma potência global, muito antes da maioria de seus colegas.