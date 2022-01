Morre a cantora e compositora brasileira Elza Soares

Morreu nesta quinta-feira (20/01) a cantora e compositora da música brasileira Elza Soares, aos 91 anos, de causas naturais.

O anúncio foi feito pela equipe e pela família da cantora através das redes sociais.

"Ícone da música brasileira, considerada uma das maiores artistas do mundo, a cantora eleita como a Voz do Milênio teve uma vida apoteótica, intensa, que emocionou o mundo com sua voz, sua força e sua determinação. A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo mundo. Feita a vontade de Elza Soares, ela cantou até o fim", diz a postagem no perfil oficial de Elza no Instagram.

Trajetória

Nascida em 1930, filha de uma lavadeira e de um operário, Elza Gomes da Conceição viveu desde cedo a pobreza.

Aos 12 anos, foi obrigada pelo pai a se casar e, aos 13 anos, teve o primeiro filho. Aos 21 anos ficou viúva e já havia perdido dois dos quatro filhos, devido à fome.

Começou a cantar na década de 1950 e, em 1999, foi eleita a "Voz do Milênio" em uma pesquisa da Rádio BBC, de Londres.

O primeiro sucesso foi "Se acaso você chegasse", em 1959. Embora tenha começado a carreira no samba, ao longo de seus 34 discos lançados, se aproximou de ritmos como jazz, música eletrônica e hip hop. Seu último álbum foi Planeta Fome, em 2019.

O título foi inspirado em uma resposta que deu a Ary Barroso durante o concurso Calouros em Desfile, da Rádio Tupi, quando ainda era uma anônima.

Ary perguntou a Elza: "de que planeta você veio?". "Do planeta fome", ela respondeu. Elza venceu o show com nota máxima, cantando o samba Lama.

Antes da fama, carregou lata d'água na cabela, trabalhou de faxineira, de empacotadora e em uma fábrica de sabão. Em 2016, a cantora ganhou o Grammy de melhor álbum de música popular brasileira com A Mulher do Fim do Mundo.

Casamento com Mané Garrincha

Em 1962, foi convidada para cantar para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Chile. Lá, conheceu o jogador Mané Garricha, com quem foi casada de 1966 a 1982. Ela sofria violência doméstica e, após tentar ajudar o marido a largar o alcoolismo sem sucesso, resolveu se separar, para dar um basta nas agressões. Juntos eles tiveram um filho, Garrinchinha, que morreu em um acidente de carro aos nove anos. Garrincha morreu a exatos 39 anos, no mesmo dia que Elza.

Em 2020, no último carnaval antes da pandemia, Elza Soares foi tema do samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel e desfilou como destaque pela escola. Em 2010, havia sido madrinha de bateria da Mocidade. Nos final dos anos 1960, foi uma das primeiras mulheres e interpretar um samba-enredo de escola de samba na avebida, pela Salgueiro.

Em atualização