++ Moraes diz que operações da PRF não afetaram votação ++

O Brasil vai às urnas em segundo turno neste domingo (30/10) para escolher seu novo presidente, após uma campanha tensa entre o atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, Lula obteve 48,43% dos votos, contra 43,20% de Bolsonaro. Na véspera do segundo turno, o petista apareceu com 54% dos votos válidos em pesquisa Ipec e 52% no Datafolha. Bolsonaro teve 46% e 48%, respectivamente.

Além da votação para presidente, 12 estados escolherão seus governadores em segundo turno: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Do total de um pouco mais de 156 milhões de eleitores aptos a votar, mais de 123 milhões compareceram às urnas no primeiro turno. O índice de abstenção ficou em 20,95%, próximo da média registrada em pleitos anteriores.

16:20 – Lula vence na França com 83%

No único local de votação de eleitores brasileiros na França, Paris, Lula venceu o segundo turno da eleição com 82,94% dos votos válidos (7.885 votos), contra 17,06% (1.622) para Bolsonaro, segundo a emissora RFI.

Na capital francesa, menos de 10 mil eleitores votaram.

Lula também já havia vencido na França com 77,5% dos votos no primeiro turno, contra 13,7% dos votos de Bolsonaro, que ficou em segundo lugar.

16:10 – Moraes afirma que operações da PRF não afetaram exercício do voto

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, concedeu uma entrevista coletiva em Brasília em que comentou sobre as acusações de que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estaria fazendo operações de trânsito, especialmente no Nordeste, que dificultaram a ida de eleitores a zonas eleitorais.

No sábado, Moraes havia proibido a realização de operações pela PRF no dia da votação. Apesar disso, diversos eleitores compartilharam vídeos de operações da PRF parando e revistando veículos, inclusive ônibus. Por esse motivo, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao TSE que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, seja preso se não suspender as operações imediatamente.

Vasques havia publicado em suas redes sociais uma imagem da bandeira do Brasil pedindo voto no presidente Jair Bolsonaro com a frase "Vote 22. Bolsonaro presidente", e depois a apagou.

Na entrevista coletiva, Moraes buscou minimizar o problema, e disse que as operações da PRF não impediram nenhum eleitor de votar e, segundo a corporação, abordaram veículos que não tinham condições de transitar segundo o Código Brasileiro de Trânsito.

"Isso em alguns casos retardou a chegada dos eleitores, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas seções eleitorais. As vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem", afirmou Moraes.

No início da tarde, o TSE enviou uma notificação por meio do aplicativo e-Título pedindo aos eleitores que possuem o programa instalado que denunciem qualquer irregularidade que impeça a população de votar.

15:30 – Segurança de Zambelli é solto após pagar fiança

O segurança da deputada federal Carla Zambelli, que havia sido preso em flagrante no sábado (30/10) após perseguir, ao lado da deputada, um eleitor do PT na cidade de São Paulo, foi solto neste domingo depois de pagar fiança.

O segurança é policial militar, estava de folga no sábado e tem 46 anos. A Secretaria de Segurança Pública paulista informou, em nota, que apreendeu as armas da deputada e do segurança e que ambas serão periciadas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Zambelli apresentou documentação que confirma que ela tem direito ao porte de arma. A nota também informa que não havia seção eleitoral próxima ao local onde ocorreu o incidente: "Com relação à resolução 23.669/2021, que nos artigos 154 e 154-A proíbe o transporte de arma de fogo a 100 metros da seção eleitoral nas 48 horas que antecedem o pleito, não havia nenhuma seção eleitoral próxima ao local".

Zambelli prestou depoimento à Polícia Civil, concluído na madrugada de domingo, e não foi detida. Ela afirmou ter perseguido, com uma arma em punho, o jornalista Luan Araújo, um homem negro, após ter sido agredida. Seu segurança fez o mesmo e, durante a perseguição, há o som de um tiro sendo disparado.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram a parlamentar e Araújo tendo uma discussão na calçada por motivos políticos – ele é apoiador de Lula e, ela, de Bolsonaro. Em seguida, Araújo se distancia e Zambelli vai atrás dele, cai sozinha e começa a persegui-lo.

Araújo também prestou depoimento e seu advogado afirmou que a parlamentar praticou os crimes de racismo, disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma na véspera da eleição. Segundo Araújo, ele estava saindo de um restaurante usando um boné Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ouviu um grito de "amanhã é Tarcísio", candidato ao governo de São Paulo, e respondeu "amanhã é Lula". Em seguida, houve provocações e xingamentos.

15:25 – Vitória esmagadora para Lula na Alemanha

Lula venceu nos cinco locais de votação na Alemanha (Berlim, Frankfurt, Munique, Colônia e Hamburgo), obtendo 76,9% (13.387) dos votos válidos, contra 23,1% de Bolsonaro (4.023).

15:15 – Lula vence em Frankfurt

Em Frankfurt, a capital financeira da Alemanha, Lula recebeu 67,5% (2.096) dos votos válidos, contra 32,5% (1.008) de Bolsonaro.

15:10 – Lula vence em Munique

Lula recebeu 69,4% (3.534) dos votos válidos em Munique, no sul da Alemanha, contra 30,6% (1.559) de Bolsonaro.

15:00 – Campanha de Lula pede prisão do diretor da PRF

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a prisão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, caso ele não suspenda imediatamente as operações policiais neste domingo de eleição, que contraria uma determinação anterior do próprio TSE.

Na petição, a coligação liderada por Lula anexa evidências que comprovariam que a PRF estaria usando sua força policial de forma irregular para obstar o exercício do direito ao voto de eleitores especialmente no Nordeste. O pedido pede a aplicação de multa pessoal ao ministro da Justiça e a Vasques de R$ 500 mil por hora no mínimo, e, caso haja descumprimento, a prisão dos envolvidos.

Vasques havia publicado em suas redes sociais uma imagem da bandeira do Brasil pedindo voto no presidente Jair Bolsonaro com a frase Vote 22. Bolsonaro presidente”.

Diversos eleitores no Nordeste vêm compartilhando vídeos de operações da PRF parando e revistando veículos, inclusive ônibus, o que cria filas no trânsito e atrasa a chegada de eleitores às zonas eleitorais. No sábado, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, já havia proibido a realização de operações pela PRF no dia da votação.

Segundo números internos da PRF obtidos pelo jornal Folha de S.Paulo, foram realizadas 514 ações de fiscalizações contra ônibus em todo o país até as 12h35, alta de 70% em relação ao número total de abordagens no dia do primeiro turno.

14:45 – Lula vence em Hamburgo, na Alemanha

Lula recebeu 78,5% (1.340) dos votos válidos em Hamburgo, no norte da Alemanha, contra 21,6% de Bolsonaro (368).

14:20 – Vitória esmagadora de Lula em Berlim

Na capital alemã, Lula recebeu 88,3% (4.866) dos votos válidos, contra 11,7% (643) de Bolsonaro.

14:10 – Lula vence em Colônia, na Alemanha

Em Colônia, no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso da Alemanha, Lula recebeu 77,7% dos votos (1.551), contra 22,3% (445) de Bolsonaro.

13:00 – No horário de encerramento, Berlim registra pouca movimentação

Às 17h locais (13h no Brasil), horário previsto para o fechamento das urnas na Alemanha, havia pouca movimentação na capital alemã, diferentemente do primeiro turno.

Em Berlim, o dia de votação transcorreu com várias filas de brasileiros nos locais de votação, mas no encerramento havia poucas pessoas no local.

A votação na capital alemã também foi muito mais veloz neste segundo turno. Segundo a reportagem da DW apurou junto à embaixada, a agilidade se deveu a vários fatores, como melhorias na organização, experiência adquirida pelos mesários e eleitores no primeiro turno – muitos já sabiam a seção e estavam com a documentação em mãos – e o fato de que os eleitores compareceram mais cedo para votar.

No primeiro turno, a eleição na Alemanha foi marcada por longas filas para votar no frio do outono europeu, com relatos de três horas de espera. Houve distribuição de senhas a partir das 17h locais em cidades como a capital Berlim e Colônia, no oeste do país, devido à grande afluência de eleitores.

A Alemanha é um dos maiores colégios eleitorais na Europa neste ano, ao lado de Portugal, Reino Unido, Itália, Espanha, Suíça, França, Irlanda, Holanda e Bélgica.

12:41 – Ciro vota em Fortaleza: "Não participarei de nenhum dos dois governos"

Quarto colocado na corrida à Presidência no primeiro turno, o candidato do PDT, Ciro Gomes, votou na manhã deste domingo na sede da Secretaria Estadual de Educação do Ceará na praia de Iracema, em Fortaleza.

Ciro disse que votou seguindo orientação de seu partido, que apoiou o candidato do PT, Lula.

Após a votação, o pedetista – que não marcou presença durante a campanha do segundo turno – repetiu que não deverá integrar o governo do novo mandatário brasileiro. "Não participarei de nenhum dos dois governos, quem quer que seja eleito".

Em sua quarta tentativa de chegar à Presidência, Ciro obteve a pior votação de todas as suas campanhas ao Planalto: 3,04%. O resultado fica atrás até mesmo dos 12% obtidos em 2002, que foram considerados desastrosos à época, levando em conta que ele chegou a aparecer com 20% nas pesquisas antes de ter sua campanha envolvida em uma série de gafes e controvérsias.

Em 2022, Ciro não conseguiu formar alianças e se viu obrigado a recorrer a uma chapa "puro sangue" com Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador. Ele também rompeu com seus irmãos durante a costura das candidaturas ao governo do Ceará.

Nacionalmente, Ciro liderou uma campanha declaradamente "antissistema". E, como parte dessas estratégia, adotou um discurso crítico em relação aos dois principais candidatos na disputa – Lula e Bolsonaro –, frequentemente pintando o social-democrata e o extremista de direita como equivalentes.

12:10 – Por que a eleição no Brasil é importante para a Alemanha

A Alemanha tem motivos para estar interessada no desfecho das eleições presidenciais no Brasil. Para além das relações comerciais, o país latino-americano é um aliado indispensável na área ambiental, tema que ganhou prioridade máxima na agenda alemã sob o governo de coalizão liderado pelo social-democrata Olaf Scholz. Leia mais

12:00 – TSE informa que 1.833 urnas foram substituídas

Das 472.075 urnas de votação em uso, 1.883 tiveram defeito e precisaram ser substituídas até as 11h30 deste domingo, segundo informou o Tribunal Superior Eleitoral. As urnas substituídas representam 0,35% do total dos equipamentos que podem ser usados na eleição.

11:20 – Violência política marcou eleição de 2022

A violência política não é uma novidade em disputas eleitorais brasileiras, mas raramente o tema se tornou tão central como na campanha nacional de 2022, que foi marcada por vários assassinatos por desavenças políticas, tentativas de intimidação, agressões a funcionários de institutos de pesquisa e explosão de denúncias de assédio eleitoral.

Enquanto em pleitos anteriores a maioria dos casos de violência política costumavam ser restritos a disputas locais, muitos dos casos mais chamativos neste ano foram diretamente ligados à disputa presidencial. Leia mais

11:00 – Simone Tebet vota em Campo Grande

Simone Tebet, a candidata a presidente que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, votou no início da manhã em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Após votar, Tebet afirmou que acreditava que hoje seria o dia "mais importante" para esta geração.

"Espero que a partir de amanhã nós tenhamos um país a ser reconstruído e um povo a ser novamente unido. Dito isso, fico muito feliz de ter a coragem de estar do lado certo da história", destacou Tebet, que apoiou Lula no segundo turno, inclusive participando ativamente da campanha do ex-presidente.

"Eu não defendo Lula, nem PT, nem 13, eu defendo o Brasil de todos, inclusivo, generoso, solidário, um projeto de poder e de país que inclua os 210 milhões de brasileiros, um Brasil que não descrimine, que não seja homofóbico, não seja misógino, que não seja racista, que dê igualdade e oportunidade para todos", acrescentou.

10:50 – TSE informa que 926 urnas foram substituídas

Das 472.075 urnas de votação em uso, 926 tiveram defeito e precisaram ser substituídas até as 9h40 deste domingo, segundo informou o Tribunal Superior Eleitoral. As urnas substituídas representam 0,17% do total dos equipamentos que podem ser usados na eleição.

10:38 – Como o bolsonarismo mudou para sempre o Brasil

Depois do avanço do bolsonarismo no primeiro turno veio uma discussão nas redes sobre se faz sentido usar o termo bolsonarismo.

10:30 – Deputados alemães do SPD acompanham segundo turno no Brasil

Três deputados alemães do Partido Social Democrata (SPD), que lidera a coalizão de governo na Alemanha, estão no Brasil para acompanhar a eleição deste domingo (30/10). Os parlamentares Isabel Cademartori, Frank Schwabe e Manuel Gava decidiram viajar ao país para acompanhar o pleito após um convite do candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Não estamos aqui formalmente como observadores eleitorais, mas vamos acompanhar o processo", afirmou Cademartori à DW Brasil. Ela cita temores de que, em caso de derrota, Bolsonaro não reconheça o resultado das urnas. "Há olhos internacionais observando o que se passa aqui para assegurar o cumprimento das regras da democracia." Leia mais

10:20 – TSE informa sobre votos em branco e nulos

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que votos em branco e nulos não alteram o resultado da eleição e apenas registram a insatisfação do eleitorado com candidatos e partidos. O tribunal destacou que não é verdade que eleições são canceladas se mais da metade dos eleitores votarem em branco ou nulo.

O TSE explicou ainda que o candidato eleito é aquele que "tiver obtido maioria absoluta de votos, excluídos, para a apuração desta, os em branco e os nulos".

10:00 – Moraes pede que brasileiros votem

Em São Paulo, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ressaltou neste domingo o pedido para que os brasileiros votem e destacou a lisura das urnas eletrônicas. "Vamos diminuir a abstenção e mostrar que os brasileiros e brasileiras querem participar, querem paz e tranquilidade no país. Vamos terminar o dia de hoje com uma grande vitória: a vitória da democracia, a vitória da Justiça Eleitoral e a vitória do povo brasileiro", afirmou o ministro.

09:50 – Lula vence na Nova Zelândia, Coreia do Sul e Singapura

Com a votação encerrada em diversos países da Ásia e Oceania, começam a ser divulgados os boletins de urnas com os resultados.

Os boletins de urnas mostram que Lula obteve a maioria dos votos na Nova Zelândia, na Coreia do Sul e Singapura. Na Nova Zelândia, Lula recebeu 70,34% dos votos.

Já Bolsonaro ganhou em Taiwan, com 56,65% dos votos.

09:30 – TSE informa que 17 países já encerraram a votação

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que 24 cidades de 17 países já encerraram a votação para presidente. A eleição no exterior ocorre em 141 cidades de 101 países.

09:10 – Lula vota em São Bernardo do Campo

O candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva votou no início da manhã em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Ele votou acompanhado da esposa, a socióloga Rosângela da Silva, do seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, do candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Após votar, Lula afirmou a jornalistas que esse era o 30 de outubro mais importante da sua vida e disse ter fé que os eleitores escolherão um projeto que defende a democracia. "Acho que é um dia muito importante para o povo brasileiro, porque hoje o povo está definindo o modelo de Brasil que ele deseja, o modelo de vida que ele quer", destacou.

"Eu quero que as famílias voltem a conversar, quero que os vizinhos voltem a conversar, as pessoas não precisam pensar politicamente do mesmo jeito, ter o mesmo time, a mesma religião, as pessoas precisam voltar a se olhar com respeito", acrescentou Lula.

08:45 – Polícia Federal informa quer cumprirá ordem do TSE

A Polícia Federal (PF) informou que não divulgará neste domingo boletins sobre possíveis crimes eleitorais em cumprimento da decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

No sábado, Moraes atendeu a um pedido de um deputado do PT, que acusou o governo de usar as polícias federais para beneficiar a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Antes de tomar a decisão, o ministro pediu informações à PF e à Polícia Rodoviária Federal (PRF). As informações, no entanto, não descartam a possibilidade de instrumentalização destas instituições por Bolsonaro.

Diante disso, Moraes proibiu a divulgação dos balanços da PF e a realização de operações que afetassem o transporte de eleitores.

08:30 – Eleições na Europa registram filas

Várias cidades europeias registram filas de eleitores brasileiros nos locais de votação. Em Lisboa, pouco antes das 8h (horário local), cerca de 7,5 mil eleitores esperavam a abertura das urnas. O primeiro eleitor chegou ao local por volta das 5h30.

Na Alemanha, houve filas em Berlim e Colônia. Na capital alemã pela manhã, apesar das filas maiores do que no primeiro turno, o tempo de espera foi menor devido à melhor organização.

Houve fila também em Roma, Paris e Zurique. Na capital francesa, eleitores afirmam ter esperado até quatro horas para votar.

08:15 – Bolsonaro vota no Rio

O presidente Jair Bolsonaro chegou pouco antes das 8h para votar na Vila Militar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após votar, ele afirmou a jornalistas que tinha a "expectativa de vitória".

08:05 – Eleição presidencial nunca teve virada no segundo turno

Desde 1989, quando o Brasil voltou a ter eleições presidenciais diretas – e estreou o mecanismo de segundo turno –, nunca houve uma reviravolta na corrida ao Planalto entre um turno e outro. Essa foi a regra em todas as seis disputas presidenciais que tiveram segundo turno entre 1989 e 2018. Mesmo em disputas estaduais o histórico é desfavorável. Leia mais

08:02 – Voto no Exterior

Cerca de 697 mil brasileiros que moram no exterior estão aptos a votar para presidente. O número representa um aumento de 39,2% em relação a 2018.

Lisboa é a cidade com o maior número de eleitores brasileiros no exterior, com 45,3 mil. Em segundo lugar está Miami, com 40,2 mil eleitores, seguida de Boston, com 37,2 mil.

Haverá votação em 181 cidades estrangeiras.

08:00 – Urnas são abertas no Brasil

As urnas de todo o Brasil foram abertas às 8h deste domingo para que os eleitores votem para presidente e em 12 estados (Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe) também para governador.

Estão aptos a depositar voto nas urnas mais de 156 milhões de eleitores, que podem fazê-lo até às 17h (horário de Brasília).