Monolito misterioso achado no deserto dos EUA desaparece

O misterioso monolito de metal que causou grande especulação após sua descoberta em um deserto no estado americano de Utah, nos EUA, aparentemente desapareceu, segundo funcionários locais.

O escritório de administração fundiária do estado de Utah afirmou haver recebido "relatos confiáveis" de que o objeto fora removido por desconhecidos na noite de sexta-feira. "O escritório não retirou a escultura, porque considera ser uma propriedade privada", ressaltou a autoridade, em comunicado. "Não investigamos delitos relacionados à propriedade privada", frisou, ressaltando que isso é tarefa do departamento de polícia local.

A estrutura metálica de mais de 3,5 metros de altura foi descoberta em meados de novembro por servidores públicos locais no deserto no sul de Utah, quando sobrevoavam a área de helicóptero para monitorar carneiros selvagens. Após pousar para investigar, os membros da tripulação do Departamento de Segurança Pública de Utah encontraram o "monolito de metal fincado no solo", mas "nenhuma indicação óbvia" de quem poderia tê-lo colocado no local.

A notícia da descoberta rapidamente se tornou viral na internet, e muitos notaram a semelhança do objeto com os estranhos monolitos que aparecem no famoso filme de ficção científica de Stanley Kubrick de 1968, 2001: Uma Odisseia no Espaço.

"Natureza voltou a seu estado original"

Apesar de as autoridades se recusarem a revelar a localização do objeto por medo de que hordas de curiosos se aproximassem do local, uma corrida pela internet foi lançada para descobrir a localização do objeto. Um usuário da plataforma online Reddit afirma ter conseguido determinar a localização com base nas formações rochosas ao fundo das imagens.

Ele compartilhou uma localização do Google Earth com uma pequena estrutura. Segundo o internauta, a coluna foi fotografada pela primeira vez pelo Google em 2016.

O usuário do Instagram David Surber relatou que fez uma peregrinação ao pilar de metal usando as coordenadas publicadas no Reddith. "Aparentemente, o monólito desapareceu", escreveu ele mais tarde na rede social. "Suspeito que a natureza voltou ao seu estado original", disse.

Alguns observadores notaram a semelhança do objeto com a obra de vanguarda de John McCracken, um artista americano que viveu por um tempo no estado vizinho de Novo México e morreu em 2011.

Seu filho, Patrick McCracken, disse recentemente ao The New York Times que seu pai lhe disse em 2002 que adoraria "deixar suas obras em ambientes perdidos para serem descobertas mais tarde".

E no início desta semana, David Zwirner, o representante legal de McCracken, disse que o misterioso monolito pode ser obra do artista.

MD/afp/ots