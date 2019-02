Ministro iraniano que negociou acordo nuclear entrega renúncia

O Ministro do Exterior do Irã, Mohammad Javad Zarif, anunciou sua renúncia na noite desta segunda-feira (25/02) em meio a uma possível disputa com políticos de linha dura sobre a condução da política externa do país. O gabinete do presidente iraniano, Hassan Rohani, confirmou ter recebido a renúncia, mas afirmou que pretende manter Zarif no cargo.

Arquiteto do acordo de 2015 que limitou o programa nuclear do Irã em troca de alívio nas sanções internacionais à República Islâmica, Zarif chocou o país ao anunciar a renúncia abruptamente em um post no Instagram. Sem maiores explicações, ele afirmou apenas esperar que a decisão ajude a melhorar a situação de seus colegas diplomatas.

"Peço desculpas por minha incapacidade de continuar servindo e pelas deficiências durante meu mandato", disse. Zarif dirigiu a diplomacia iraniana durante todo o primeiro mandato de Rohani (2013-2017) e foi reconduzido no cargo após a reeleição do chefe de Estado, considerado um moderado.

Tanto Zarif quanto Rohani têm sido alvos de críticas de políticos da linha dura iraniana depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rompeu o pacto nuclear com o Irã em maio, retomando as sanções americanas ao país e sua indústria petrolífera.

Um aliado de Zarif afirmou à agência de notícias Reuters que tanto o ministro quanto o presidente sofreram muitos questionamentos sobre o acordo por parte de altos funcionários do governo e estão sob forte pressão, o que teria levado à renúncia do ministro.

A mídia iraniana, por sua vez, afirmou que ele teria tomado a decisão por ter ficado contrariado após uma visita do presidente da Síria, Bashar al-Assad, a Teerã nesta segunda-feira, sobre a qual não teria sido informado.

A maioria dos parlamentares do país mostrou apoio a Zarif e enviou a Rohani uma carta pedindo que o ministro seja mantido no cargo, segundo a agência local IRNA. Rohani não respondeu publicamente à carta, mas elogiou o ministro. O chefe de gabinete do presidente, Mahmoud Vaezi, escreveu no Instagram que Rohani está satisfeito com o trabalho de Zarif. "Na visão do Dr. Rohani, a República Islâmica do Irã tem apenas uma política externa e um ministro do exterior."

Reagindo ao anúncio, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse que o governo americano está ciente da renúncia. "Veremos se será isso mesmo", escreveu Pompeo no Twitter. "De qualquer forma, ele e Hassan Rohani são apenas homens a frente de uma máfia religiosa corrupta. Sabemos que o Aiatolá Ali Khamenei toma todas as decisões finais. Nossa política permanece inalterada – o regime precisa se comportar como um país normal e respeitar seu povo."

O primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, festejou a notícia. "Zarif se foi, que boa libertação. Enquanto eu estiver aqui, o Irã não terá armas nucleares." Netanyahu é um forte opositor do acordo nuclear negociado pela administração do ex-presidente americano Barack Obama e rompido por Trump.

Observadores em Teerã acreditam que Rohani não conseguiria substituir Zarif com alguém com a mesma experiência ou o mesmo carisma do ministro, cujo inglês fluente e eloquência facilitam as conversas com negociadores ocidentais.

Zarif, de 59 anos, atua como Ministro do Exterior do Irã desde 2013, estudou nos EUA e é conhecido pela sua política de distensão das hostilidades com o Ocidente.

PJ/dpa/rtr/ap/lusa/efe

