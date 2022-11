Ministro do TCU insinua "movimento" golpista nas casernas

Apoiador de Bolsonaro, Augusto Nardes menciona em áudios “movimento muito forte nas casernas" que pode ter "desenlace" de consequências "imprevisíveis". Deputado da oposição classifica falas com "conspiração golpista".

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Augusto Nardes afirmou em áudio enviado pelo WhatsApp a amigos do agronegócio que "está acontecendo um movimento muito forte nas casernas" brasileiras, com "desenlace" que seria, segundo ele, imprevisível.

Segundo reportagem da jornalista Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de S.Paulo, Nardes diz ser "questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos do que isso", para um "desenlace bastante forte na nação, [de consequências] imprevisíveis, imprevisíveis". Ele não dá mais detalhes sobre o que aconteceria, alegando não poder falar tudo o que sabe para os amigos.

Nardes é apoiador de Bolsonaro e nos quatro anos de governo teve acesso livre ao presidente. Ele foi o relator das contas presidenciais de Dilma Rousseff em 2015, que foram rejeitadas e causaram o impeachment da então presidente.

"Eu não posso falar muito. Sim, tenho muitas informações, queria passar para ti, para o teu time do agro, que eu conheço todos os líderes", diz o ministro que, em outro momento, afirma que conversou "longamente com o time do [Jair] Bolsonaro essa semana".

O presidente, segundo ele, estaria se recuperando de uma doença de pele, mas logo estaria recuperado para "enfrentar o que vai acontecer no país".

"Ele [Bolsonaro] não está bem, está com um ferimento na perna, uma doença de pele bastante significativa. Mas tem esperança de poder se recuperar e poder melhorar sua condição física E certamente terá condições de enfrentar o que vai acontecer no país", cita a reportagem.

Nardes diz haver um sentimento de que a situação atual vai gerar "um conflito social na nação brasileira".

A avaliação de ministros do TCU ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo é que Nardes terá que se explicar ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news e dos atos antidemocráticas no Supremo Tribunal Federal (STF), além de presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Desde a derrota nas urnas, bolsonaristas têm compartilhado mensagens de estímulo à continuidade das manifestações de teor golpista nas portas de quartéis. Já se prestaram a esse papel o general Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, ministro do GSI, e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, insinuou que algumas urnas estariam com problemas, o que justificaria um pedido de providências ao TSE.

Ao contrário do que diz o presidente do partido de Bolsonaro, o próprio TCU e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) atestaram a segurança das urnas e o resultado das eleições presidenciais.

Em postagem no Twitter, o deputado federal Paulo Teixeira (PT) afirmou que protocolará um pedido de convocação para que o ministro Augusto Nardes explique suas declarações, que se enquadrariam em "conspiração golpista".

