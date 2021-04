Ministro da Saúde alemão baixa expectativas sobre vacinação em junho

O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, afirmou nesta sexta-feira (23/04) ser possível se abolir ainda em junho a ordem de priorização da vacinação contra o coronavírus vigente no país. Ele ressaltou, entretanto, que a previsão não deve ser entendida como se todos na Alemanha "possam vir a ser vacinados em junho", sublinhando que somente no segundo semestre do ano poderá ser possível que todos os adultos terão acesso ao inoculante.

Spahn afirmou que a previsão se baseia no nível de fornecimento de imunizantes e que o fim da priorização deve ocorrer "no decorrer de junho" e não "em 1° de junho". Ele disse estar confiante de que até o início do próximo mês um em cada quatro cidadãos terão recebido a vacina e que todas as pessoas entre 60 e 70 com comorbidades e que pertençam a grupos profissionais prioritários já poderão estar vacinadas.

Mais de 22% tomaram primeira dose

A priorização para a vacina visa assegurar que todos aqueles que sofrem risco especialmente alto de desenvolver um quadro grave da covid-19 sejam vacinados primeiro.

De acordo com Spahn, atualmente 18,5 milhões de cidadãos na Alemanha já receberam a primeira dose da vacina, o correspondente a 22,2% da população, e 7% já receberam as duas doses. Mais de meio milhão de pessoas são vacinadas por dia na Alemanha.

Freio de emergência

A partir desta sexta-feira começa a vigorar na Alemanha uma lei prevendo restrições mais rigorosas e uniformes contra a pandemia para locais considerados focos de covid-19, em todo o país. O chamado "freio de emergência" foi assinado neta quinta-feira pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, após aval do Bundestag e do Bundesrat, respectivamente a câmara baixa e alta do Parlamento.

A nova legislação prevê toques de recolher e o fechamento de escolas em áreas.

md (EPD, DPA)