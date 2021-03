Ministro da Defesa pede demissão

O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, pediu demissão do cargo nesta segunda-feira (29/03). É o segundo ministro do governo Bolsonaro a deixar o cargo no mesmo dia. Mais cedo, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, havia anunciado a subordinados a decisão de deixar o cargo.

"Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de dois anos, a oportunidade de ter servido ao país, como Ministro de Estado da Defesa. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado", afirmou Azevedo e Silva em nota, sem divulgar o motivo da saída.

"O meu reconhecimento e gratidão aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e suas respectivas forças, que nunca mediram esforços para atender às necessidades e emergências da população brasileira. Saio na certeza da missão cumprida", acrescentou. A exoneração ainda não foi publicada no Diário Oficial da União.

Ex-chefe do Estado-Maior do Exército e comandante da Brigada Paraquedista, onde serviu ao lado de Jair Bolsonaro, antes de ir para a reserva, Azevedo estava à frente do Ministério da Defesa desde o início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019. Ele foi indicado para o cargo em novembro de 2018, depois que o presidente optou por nomear o também general Augusto Heleno – que estava cotado para assumir o ministério - para o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Antes de ocupar o cargo de ministro, Azevedo e Silva atuou no Alto Comando do Exército e também assessorou o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli. Ele foi indicado para o cargo pelo general Eduardo Villas Bôas, comandante do Exército.

O general também foi presidente da Autoridade Pública Olímpica e comandante militar do Leste, no Rio de Janeiro, e chefe de operações da Missão de Paz da ONU no Haiti, entre outras funções.

Aguarde mais informações.

le (ots)